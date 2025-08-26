Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Старой Гуты, Садков, Могрицы, Кондратовки и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском, Меловым и Чугуновкой.

При этом ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами и горючим.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Глушковки, Купянска, Новосергеевки Харьковской области и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, семь бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker, британский бронеавтомобиль Snatch и канадскую бронемашину Senator. Уничтожены два орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Иванополья, Миньковки, Степановки, Червоного, Васюковки, Марково и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял свыше 185 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и два склада с матсредствами.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Удачного, Красноармейска, Красного Лимана, Родинского, Муравки и Димитрова ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, семь бронемашин, включая канадский бронеавтомобиль Senator, и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Великомихайловки, Березового, Подгавриловки Днепропетровской области, Камышевахи ДНР, Новоивановки, Полтавки, Дорожнянки и Зеленого Гая Запорожской области.

Противник при этом потерял свыше 190 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Малых Щербаков, Преображенки, Степногорска, Белогорья Запорожской области, Змиевки, Никольского, Антоновки и Отрадокаменки Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащихи артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области. Днем ранее они освободили Филию в Днепропетровской области. А до этого ВС России освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.