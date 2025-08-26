Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать сделку с Россией

Кандидат в президенты Кирога пригрозил разорвать сделку Боливии с Россией

Tекст: Антон Антонов

Кирога подчеркнул, что, в случае победы на выборах, он намерен разорвать многомиллиардные сделки по разработке литиевых месторождений, заключенные нынешними властями с российскими и китайскими компаниями.

Кроме того, политик заявил о необходимости смены внешнеполитических альянсов Боливии при новом правительстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Боливия обладает запасами лития в 23 млн тонн и вместе с Аргентиной и Чили входит в так называемый «литиевый треугольник», где расположены крупнейшие месторождения этого металла.

Действующий президент Боливии Луис Арсе отмечал, что контракты с Россией и Китаем могут быть пересмотрены новым руководством страны. После прошедших 17 августа президентских выборов во второй тур, который назначен на 19 октября, прошли два оппозиционных кандидата – Родриго Пас и Хорхе Кирога.

Боливийское правительство 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского Росатома Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития с инвестициями в 970 млн долларов, а спустя две недели заключило аналогичную сделку с китайской компанией Hong Kong CBC.