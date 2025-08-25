Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Reuters сообщило о возможных санкциях США к ЕС из-за закона о цифровых услугах
Reuters: Белый дом рассматривает возможность введения санкций против ЕС
США могут ввести санкции против Евросоюза или представителей европейских стран из-за применения закона ЕС о цифровых услугах, сообщает Reuters.
По данным Reuters, американские чиновники уже провели консультации по этому вопросу на прошлой неделе, однако окончательное решение Вашингтон пока не принял. Остаются неизвестными и возможные меры, на которые могут пойти власти США, а также лица или организации, которых они могут коснуться, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали кампанию против закона Евросоюза о цифровых услугах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компаниям TikTok, X (ранее Twitter, заблокирована в России), Apple и Meta* (признана экстремистской в России) мерами за нарушение европейских правил.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ