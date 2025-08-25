Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
WADA применило санкции к 280 российским спортсменам на основе базы LIMS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло обвинительные приговоры 280 российским спортсменам на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
В документе уточняется, что число приговоров может увеличиться, поскольку еще по 29 делам открыты дисциплинарные производства, а 13 случаев нарушений антидопинговых правил находятся на стадии расследования. Данные в отчете актуальны на 13 августа.
Кроме того, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) остается одной из трех организаций, не соответствующих Всемирному антидопинговому кодексу.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года решил, что РУСАДА по-прежнему лишено полноценного статуса из-за не устраненных несоответствий государственного законодательства, выявленных в сентябре 2022 года. РУСАДА выразило несогласие с данным решением, а вопрос о несоответствии агентства передан в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее российская фигуристка Надежда Понтелеенко получила четырехлетнюю дисквалификацию после положительной допинг-пробы на мельдоний.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало страны мира увеличить финансирование борьбы с допингом.
Президент WADA Витольд Банька предложил внести изменения во Всемирный антидопинговый кодекс.