Анонсировано онлайн-выступление сооснователя Apple Возняка в Москве

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
На сентябрьском форуме «Облачные города» в Москве выступит сооснователь Apple и известный инженер Стив Возняк.
Эксперт расскажет о ключевых этапах технологического прогресса, начиная с революции персональных компьютеров, свидетелем и участником которой стал сам Возняк, передает РИА «Новости».
Особое внимание будет уделено современному развитию искусственного интеллекта и робототехники. Возняк на примере собственного опыта внедрения инноваций обсудит, какие условия необходимы для успешной адаптации новых технологий в обществе.
Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, на Украине отменили мюзикл Вуди Аллена из-за его участия в кинонеделе в Москве, а ранее МИД страны резко осудил участие знаменитого американского режиссера в мероприятиях Московской международной недели кино.