Число погибших при ЧП в Рязанской области достигло 28

Власти сообщили о 28 погибших и 157 пострадавших при ЧП

Tекст: Денис Тельманов

Количество погибших в результате происшествия на предприятии в Шиловском районе выросло до 28 человек, передает ТАСС. Губернатор региона Павел Малков отметил, что продолжается опознание тел и проведение экспертиз.

«На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее было известно о 26 погибших и 139 пострадавших. Сейчас общее количество пострадавших составляет 157 человек, из которых 37 продолжают лечение в стационарах, остальные получают помощь амбулаторно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, общее количество пострадавших в результате возгорания на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 153 человек.

Количество жертв чрезвычайного происшествия в Рязанской области достигло 26. В результате пожара на предприятии в поселке Лесной число погибших увеличилось до 25, а общее число пострадавших достигло 158 человек.