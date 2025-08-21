Число пострадавших после ЧП под Рязанью достигло 153 человек

Число пострадавших после возгорания на предприятии под Рязанью достигло 153 человек

Tекст: Мария Иванова

Число пострадавших в результате чрезвычайного происшествия на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 153 человек, передает ТАСС.

По данным регионального оперштаба, среди пострадавших 33 человека остаются в стационарах – 17 в медучреждениях Рязани и 16 в московских клиниках, еще 120 человек получают амбулаторное лечение.

В регионе продолжаются работы по опознанию погибших и проведению экспертиз, а также сбор средств для поддержки семей погибших и пострадавших через Фонд социального развития Рязанской области. Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации действует в границах поселка Лесной. На месте продолжаются ликвидационные мероприятия, в том числе на территории самого предприятия.

Чрезвычайное происшествие произошло 15 августа в результате возгорания в одном из производственных цехов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование находится под контролем прокуратуры.

Ранее сообщалось, что число погибших при чрезвычайном происшествии в Рязанской области достигло 26 человек.