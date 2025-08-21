Число пострадавших после ЧП под Рязанью достигло 153 человек

Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Число пострадавших в результате чрезвычайного происшествия на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 153 человек, передает ТАСС.
По данным регионального оперштаба, среди пострадавших 33 человека остаются в стационарах – 17 в медучреждениях Рязани и 16 в московских клиниках, еще 120 человек получают амбулаторное лечение.
В регионе продолжаются работы по опознанию погибших и проведению экспертиз, а также сбор средств для поддержки семей погибших и пострадавших через Фонд социального развития Рязанской области. Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации действует в границах поселка Лесной. На месте продолжаются ликвидационные мероприятия, в том числе на территории самого предприятия.
Чрезвычайное происшествие произошло 15 августа в результате возгорания в одном из производственных цехов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование находится под контролем прокуратуры.
Ранее сообщалось, что число погибших при чрезвычайном происшествии в Рязанской области достигло 26 человек.