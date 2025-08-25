Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».0 комментариев
ВС России поразили места сборки, хранения и запуска БПЛА
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки, хранения и запуска БПЛА.
Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 151 беспилотник.
Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 473 беспилотника, 625 ЗРК, 24 776 танков и других бронемашин, 1588 боевых машин РСЗО, 28 902 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 372 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
В минувшие выходные ВС России поразили предприятие ВПК Украины.
ВС России за прошлую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины. В частности, в минувшую пятницу ВС России поразили групповым ударом объекты энергетики Украины.