Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 151 беспилотник.

Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 473 беспилотника, 625 ЗРК, 24 776 танков и других бронемашин, 1588 боевых машин РСЗО, 28 902 орудия полевой артиллерии и минометов, 40 372 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

В минувшие выходные ВС России поразили предприятие ВПК Украины.

ВС России за прошлую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины. В частности, в минувшую пятницу ВС России поразили групповым ударом объекты энергетики Украины.