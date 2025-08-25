Спасатели решили не запускать дрон к альпинистке Наговицыной из-за непогоды

Tекст: Алексей Дегтярев

Планировавшийся на понедельник запуск дрона к предполагаемому месту нахождения альпинистки не состоялся, сказал Яковенко, передает ТАСС.

Он добавил, что пока непонятно, когда дрон можно будет запустить.

Между тем пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чаргынов пояснил, что вертолет Airbus Helicopters H125, с помощью которого планировалось спустить с пика Победы Наговицыну, не смог вылететь туда из-за погодных условий.

Итальянские пилоты, которые должны были участвовать в спасении альпинистки, два дня прождали установления приемлемой погоды, но она так и не наступила.

Напомним, спасатели Киргизии сообщили о невозможности эвакуировать Наговицыну. Они приостановили поиск в районе происшествия. В Федерации альпинизма отметили, что шансы на спасение Наговицыной крайне низки.