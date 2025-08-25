Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».0 комментариев
Спасатели решили не запускать дрон к альпинистке Наговицыной из-за непогоды
Погодные условия на пике Победы не позволяют задействовать беспилотный летательный аппарат для поиска российской альпинистки Натальи Наговицыной в Киргизии, сообщил глава комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.
Планировавшийся на понедельник запуск дрона к предполагаемому месту нахождения альпинистки не состоялся, сказал Яковенко, передает ТАСС.
Он добавил, что пока непонятно, когда дрон можно будет запустить.
Между тем пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чаргынов пояснил, что вертолет Airbus Helicopters H125, с помощью которого планировалось спустить с пика Победы Наговицыну, не смог вылететь туда из-за погодных условий.
Итальянские пилоты, которые должны были участвовать в спасении альпинистки, два дня прождали установления приемлемой погоды, но она так и не наступила.
Напомним, спасатели Киргизии сообщили о невозможности эвакуировать Наговицыну. Они приостановили поиск в районе происшествия. В Федерации альпинизма отметили, что шансы на спасение Наговицыной крайне низки.