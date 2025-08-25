Автоэксперт перечислил самые распространенные виды автоподстав

Автоэксперт Ракитин перечислил самые распространенные виды автоподстав

Tекст: Ирма Каплан

«Самая распространенная подстава – небольшое касание в своей полосе, бампер отваливается, и человек обвиняет во всем того, кто ехал спереди. Бампер плохо закреплен у мошенников, и из-за этого случается коллизия», – рассказал он «Ленте.ру».

Есть одной опасностью для водителя Ракитин назвал ситуацию, при которой ребенок резко выбегает перед автомобилем на дорогу и от небольшого касания падает. Тут же прибегают его родители и требуют от водителя компенсации.

«Аналогичный способ используют и велосипедисты. В этом случае велосипедист врезается в борт автомобиля и утверждает, что был сбит. Доказать обратное невозможно без видеорегистратора», – резюмировал эксперт.

