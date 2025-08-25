Автоэксперт перечислил самые распространенные виды автоподстав

Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Автоэксперт Ракитин перечислил самые распространенные виды автоподстав
Самое верное средство защиты от любой неприятности – видеорегистратор, считает автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.
«Самая распространенная подстава – небольшое касание в своей полосе, бампер отваливается, и человек обвиняет во всем того, кто ехал спереди. Бампер плохо закреплен у мошенников, и из-за этого случается коллизия», – рассказал он «Ленте.ру».
Есть одной опасностью для водителя Ракитин назвал ситуацию, при которой ребенок резко выбегает перед автомобилем на дорогу и от небольшого касания падает. Тут же прибегают его родители и требуют от водителя компенсации.
«Аналогичный способ используют и велосипедисты. В этом случае велосипедист врезается в борт автомобиля и утверждает, что был сбит. Доказать обратное невозможно без видеорегистратора», – резюмировал эксперт.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Глава ФТС рассказал о новых схемах мошенничества при ввозе автомобилей. До этого в МВД заявили о применении мошенниками дипфейков известных автоэкспертов для обмана граждан при сделках с машинами с пробегом.