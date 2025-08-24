Первая ракетка мира Арина Соболенко прошла во второй круг US Open

Tекст: Ирма Каплан

Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового рейтинга, успешно стартовала на Открытом чемпионате США, передает РИА «Новости».

В первом круге US Open белорусская теннисистка уверенно обыграла Ребеку Масарову из Швейцарии со счетом 7:5, 6:1 за один час 21 минуту. Первая ракетка мира во втором сете одолела соперницу с ощутимым преимуществом.

Следующей с Ариной Соболенко во втором круге сыграет Полина Кудерметова из России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире US Open после поражения от индонезийской соперницы Джанис Чен, прошедшей квалификацию.



