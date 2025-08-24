Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?9 комментариев
Российская теннисистка Кудерметова уступила сопернице из Индонезии на US Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире US Open после поражения от индонезийской соперницы Джанис Чен, прошедшей квалификацию.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла матч первого круга Открытого чемпионата США (US Open), который длился 2 часа 12 минут, передает ТАСС.
Встреча с представительницей Индонезии Джанис Чен завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Чен прошла в основную сетку турнира через квалификацию и занимает 149-е место в мировом рейтинге. Для нее этот матч стал первым на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Во втором круге Чен сыграет с британкой Эммой Радукану, победительницей US Open 2021 года.
Кудерметова, посеянная на турнире под 24-м номером, занимает 25-е место в рейтинге WTA. Ранее она выигрывала два одиночных титула, а лучший результат на турнирах серии Большого шлема показала в 2022 году, дойдя до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.
В этот же день сестра Вероники, Полина Кудерметова, прошла во второй круг, а Оксана Селехметьева уступила чешке Маркете Вондроушовой.
