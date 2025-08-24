Российская теннисистка Кудерметова уступила сопернице из Индонезии на US Open

Россиянка Кудерметова уступила сопернице из Индонезии на US Open

Tекст: Ирма Каплан

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла матч первого круга Открытого чемпионата США (US Open), который длился 2 часа 12 минут, передает ТАСС.

Встреча с представительницей Индонезии Джанис Чен завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Чен прошла в основную сетку турнира через квалификацию и занимает 149-е место в мировом рейтинге. Для нее этот матч стал первым на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Во втором круге Чен сыграет с британкой Эммой Радукану, победительницей US Open 2021 года.

Кудерметова, посеянная на турнире под 24-м номером, занимает 25-е место в рейтинге WTA. Ранее она выигрывала два одиночных титула, а лучший результат на турнирах серии Большого шлема показала в 2022 году, дойдя до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

В этот же день сестра Вероники, Полина Кудерметова, прошла во второй круг, а Оксана Селехметьева уступила чешке Маркете Вондроушовой.

