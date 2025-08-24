Израиль нанес авиаудары по Сане и окрестностям

Tекст: Ольга Иванова

Израильские военные нанесли авиаудары по столице Йемена Сане и ее пригородам, передает РИА «Новости». По словам местного источника, в городе и его окрестностях раздались громкие взрывы.

Источник уточнил: «Взрывы слышны в Сане и ее окрестностях из-за израильских авиаударов». О числе пострадавших, разрушениях и других последствиях информации пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили об атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы ранее заявили, что нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому аэропорту. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.



