Глава МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть

Глава МИД Индии Джайшанкар дал совет тем, кто не хочет покупать нефть республики

Tекст: Ирма Каплан

«Забавно, когда люди из американской администрации, которые поддерживают интересы бизнеса, упрекают других людей в ведении бизнеса», – заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Он раскритиковал США за то, что они нацелились на энергетические связи Нью-Дели с Москвой, и поинтересовался, почему те же критерии не применяются к Китаю и Европейскому союзу, крупнейшим импортерам российской сырой нефти и российского СПГ, соответственно.

Министр напомнил, что тех, кто критикует Индию за ее нефть, никто не неволит закупать ее.

«Если у вас сложности с покупкой индийской нефти, нефти или нефтепродуктов, не покупайте. Вас же никто не заставляет. Вот Европа покупает, Америка покупает. А если не нравится – не покупайте», – цитирует совет главы МИД Индии газета Times Of India.

Джайшанкар добавил, что в ходе визита в Москву после саммита президента России Владимира Путина на Аляске сосредоточился на вопросах двусторонних отношений в контексте увеличения объемов торговли.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции выразил удивление требованиям США по закупкам российской нефти, напомнив о прежних призывах Вашингтона.

Россия и Индия рассматривают кооперацию по добыче полезных ископаемых на арктическом шельфе и Дальнем Востоке как перспективное направление.

До этого власти Индии рассмотрели возможность замены США на Россию в качестве основного экспортного партнера. Индия не разорвала отношения с Россией, несмотря на давление со стороны США