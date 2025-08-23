До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Посол Украины Нариман Джелял заявил, что Турция рассматривает вариант отправки своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности Киеву после заключения мирного соглашения.
Турция рассматривает возможность отправки своих военных на Украину в качестве гарантии безопасности в случае достижения мирного соглашения с Россией, заявил украинский посол Нариман Джелял, передает РИА «Новости».
Дипломат, ссылаясь на свой разговор с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, сообщил, что турецкая сторона – одна из чуть более 10 стран, которая рассматривает потенциальную отправку своих военных на Украину как стабилизирующий фактор.
Джелял также сообщил, что Турция может принять участие в разминировании Черного моря и наземных территорий после завершения конфликта. Он отметил, что подобные меры рассматриваются только в случае наступления мира между сторонами.
В то же время в Турции пока воздерживаются от конкретных решений. Как ранее сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны, Анкара считает преждевременным обсуждение ввода миротворцев, пока не будет достигнуто прекращение огня. Дипломатический источник в Анкаре подтвердил, что официальных решений о предоставлении гарантий безопасности Украине не принималось.
Ранее Китай выразил готовность направить своих военнослужащих на Украину для участия в миротворческой миссии под эгидой ООН.
Глава Военного комитета НАТО Каво Драгоне опроверг обсуждение ввода войск на Украину.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.
МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.