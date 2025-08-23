Китай готов закрепить мир на Украине

Tекст: Андрей Резчиков

Китай выражает готовность направить своих военнослужащих на Украину для участия в миротворческой миссии под эгидой ООН. Об этом пишет немецкое издание Welt со ссылкой на европейских дипломатов.

Инициатива Пекина способна ускорить развертывание международных сил, призванных следить за выполнением соглашений по урегулированию конфликта. Но уже сейчас в Европе высказываются опасения относительно истинных мотивов Китая. Среди некоторых дипломатов бытует мнение, что под прикрытием миротворческой миссии Пекин займется сбором информации, а в случае обострения ситуации поддержит позицию России.

Китай официально еще не заявлял о желании быть гарантом безопасности для Украины, хотя представитель МИД КНР Мао Нин говорила накануне о готовности Пекина сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса. «Китай всегда действовал открыто и честно в отношении украинского кризиса, придерживаясь объективной и справедливой позиции, и все стороны это прекрасно понимают», – заявила Мао.

Россия ранее предлагала Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины в рамках мирного соглашения, которое Киев отверг. Владимир Зеленский при этом отмечал, что Киев не рассматривает Пекин в качестве гаранта безопасности из-за отсутствия поддержки со стороны КНР. По его словам, Пекин «не помог» остановить конфликт в 2022 году и «не сделал ничего», когда Россия воссоединилась с Крымом.

Сейчас Европа совместно с США обсуждает возможные гарантии безопасности Украины в случае мирного соглашения с Россией. Частью плана является отправка сил сдерживания с участием международных военнослужащих. Всего около 30 стран ведут переговоры в формате так называемой коалиции желающих о вариантах вероятного развертывания. При этом большинство стран ЕС не проявляют особого энтузиазма в отношении оснащения потенциальных миротворческих сил мандатами ООН, лишь Италия уже несколько месяцев активно выступает за такой подход.

После переговоров с Зеленским и рядом европейских лидеров в Вашингтоне в начале недели президент США Дональд Трамп дал понять, что США не будут вмешиваться в ситуацию, но около десятка стран готовы предоставить свои войска. Среди них Бельгия, Британия, Литва, Франция и Эстония.

В самом НАТО пока не обсуждают вопрос оотправки военных контингентов на Украину для гарантий безопасности. Об этом в субботу в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. По его словам, эта тема, которую затрагивали отдельные страны, находится в «зачаточном состоянии».

Военный пояснил, что пока не определено, как на местах решать, было ли нарушено соглашение с российской или украинской стороны? «Кто разрабатывает рамки миссии? Какая территория должна мониторироваться? Должны ли военные только наблюдать или защищать, и если да, то каким оружием? Ничего из этого не определено», – объяснил Драгоне.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что присутствие иностранных военных сил на территории Украины неприемлемо для России. «Как сейчас показывают дискуссии Запада с украинской стороной, эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории», – сказал министр, отметив, что такой исход неприемлем для РФ и «для всех здравомыслящих стран в Европе».

В экспертной среде, между тем, говорят, что миротворческая миссия Китая отвечает традиционным интересам страны в регионе и является частью глобальной стратегии Пекина.

«Китай крайне активно участвует в миротворческой деятельности ООН и на протяжении многих лет занимает первое место по количеству своих военнослужащих в этих миссиях», – напомнил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

Но практически все эти миссии были Африке, не считая полицейскую миссию на Гаити в Карибском бассейне. Если в итоге китайские миротворцы все-таки окажутся на Украине, то для страны это будет первый подобный опыт на территории Европы. «Китай стремится играть активную политическую роль в разрешении украинского кризиса, поскольку конфликт имеет гигантское глобальное значение и касается вопросов нового миропорядка. Линия Китая сейчас такова, что когда он видит международную проблему, то предпочитает участвовать, как это было в случае посреднических усилий Пекина для примирения Ирана с Саудовской Аравией», – объяснил собеседник.

Кашин подчеркивает, что участие в миротворческой миссии ООН не несет за собой негативных последствий, тем более что в данном случае речь может пойти о «мониторинге и контроле над прекращением огня».

«На Украине не появятся китайские военные базы. Это будут ограниченные силы со средствами наблюдения»,

– полагает Кашин.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, миротворческая миссия с участием Китая должна действовать по мандату Совбеза ООН. В качестве примера он привел миссию между Израилем и Египтом после войны 1973 года, когда миротворцы имели минимум оружия и контролировали ситуацию исключительно на линии боевого соприкосновения.

«Возможно, была личная просьба к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы китайские наблюдатели могли находиться в составе подобной миротворческой группы. В призывах Украины прекратить столкновения по линии боевого соприкосновения и разместить международных миротворцев, а по сути, оккупационные войска под флагами НАТО, кроется большая опасность. Я бы не говорил о контингенте и десятках тысяч миротворцев из стран Европы. При таком варианте существует угроза скатиться в «корейский вариант», когда война может возобновиться в любой момент», – рассуждает Кнутов.

«Участие в миротворческой миссии в Европе для Китая чрезвычайно важный момент. США собираются потихоньку уходить из Европы в Индо-Тихоокеанский регион, а Китай, наоборот, передислоцирует оттуда свои потенциальные возможности в Европу»,

– добавляет Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

По его мнению, в привлечении КНР к мирному урегулированию есть позитивные моменты. «Китайские наблюдатели будут объективны, не станут замалчивать нарушения со стороны представителей других государств и Украины. Именно поэтому Зеленский и выступает против участия Китая в миротворческой миссии», – добавил спикер.

Кнутов, в свою очередь, опроверг высказываемые в Европе опасения по поводу того, что китайские миротворцы будут заниматься разведывательной деятельностью на Украине. Он напомнил, что ранее в пользу Киева шпионили отдельные представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вместо наблюдения за прекращением огня в Донбассе.

«Украина использовала полученные от миссии ОБСЕ данные для обстрелов Донецка и провокаций. Поэтому если кто и будет заниматься шпионажем, то в первую очередь европейцы, а Китай не заинтересован в сборе каких-то данных. У России есть беспилотники, спутники и другие современные радиоэлектронные средства для получения подробной информации о противнике», – считает собеседник.

Эксперты сходятся во мнении, что Россия поддержит прямое участие Китая в мирном урегулировании украинского кризиса. «Китай показывает, что является сверхдержавой, которая влияет на ситуацию по всему миру, играет ключевую роль в разрешении глобальных конфликтов. Это позволяет ему выступать на новом уровне по совершенно другим вопросам», – считает Кашин.

По мнению Кнутова, Китай заинтересован повысить свое влияние в Восточной Европе и Евразийском пространстве. «Меня удивляет позиция Украины, которая говорит о том, что Китай будет на ее территории чужаком. Между странами существуют тесные контакты, украинцы закупают китайское продовольствие и различное промышленное оборудование. Негативные заявления звучат из Брюсселя, потому что Китай проводит политику, которая не совпадает с интересами западных лидеров, но совпадает с интересами стран Глобального Юга», – полагает военный эксперт.

«Важно, чтобы в составе миротворческой миссии были государства, которые выдерживают нейтралитет в Европе. Поэтому участие Китая важно и существенно для России. Это означает, что там будут не только европейские силы, в том числе британские и французские, которые уже сейчас воюют против РФ. Китай не входит в НАТО и будет выполнять функции в соответствии с подписанными в будущем соглашениями. Но в целом уже сейчас можно говорить о том, что идет переформатирование геополитического пространства... Евросоюз больше не справляется с теми задачами и обещаниями, которые когда-то давались европейцам», – подчеркнул Кошкин.