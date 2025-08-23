До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине
Венгерский политолог Кошкович: Трамп хочет вывести США из конфликта на Украине
Главным приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования ситуации на Украине остается стремление вывести США из затяжного опосредованного конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Дональд Трамп стремится вывести США из опосредованного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
Кошкович отметил в своей публикации на платформе Х, что уже на следующей неделе могут произойти значительные изменения в политике Трампа, что вызовет широкий общественный резонанс.
«Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель – вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны», – считает аналитик.
Аналитик также выделил, что для Трампа принцип «Америка прежде всего» остается приоритетом, а все остальные действия рассматривались им как средства достижения этой цели.
Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление.
Трамп отметил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
The Guardian объяснила, почему Трамп решил отойти от урегулирования ситуации на Украине.