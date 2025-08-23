  • Новость часаМинобороны показало кадры удара «Искандерами» и «Геранями» по пунктам ВСУ в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США начали ледокольную гонку с Россией
    Военкор выдвинул версию гибели замкомандира украинской эскадрильи «Призрак Киева»
    Эксперт назвал вероятный ответ Москвы в случае атак на торговые суда
    Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути
    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»
    Архиепископ Аляскинский Алексий принес извинения за встречу с Путиным
    Спасатели заявили о невозможности эвакуации Наговицыной с пика Победы в этом году
    Журналист-иноагент Караулов получал иностранное финансирование через счета жены
    Мнения
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    8 комментариев
    23 августа 2025, 17:16 • Новости дня

    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине

    Венгерский политолог Кошкович: Трамп хочет вывести США из конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Главным приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования ситуации на Украине остается стремление вывести США из затяжного опосредованного конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Дональд Трамп стремится вывести США из опосредованного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Кошкович отметил в своей публикации на платформе Х, что уже на следующей неделе могут произойти значительные изменения в политике Трампа, что вызовет широкий общественный резонанс.

    «Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель – вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны», – считает аналитик.

    Аналитик также выделил, что для Трампа принцип «Америка прежде всего» остается приоритетом, а все остальные действия рассматривались им как средства достижения этой цели.

    Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление.

    Трамп отметил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    The Guardian объяснила, почему Трамп решил отойти от урегулирования ситуации на Украине.

    23 августа 2025, 06:15 • Новости дня
    Париж осудил предложение Италии Макрону надеть каску и поехать на Украину

    Франция выразила послу Италии Д'Алессандро недовольство словами Сальвини о Макроне

    Париж осудил предложение Италии Макрону надеть каску и поехать на Украину
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Париж вызвал посла Италии Эмануэлу Д'Алессандро после резкого заявления вице-премьера Маттео Сальвини, который предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону надеть каску и лично отправиться на Украину, сообщает Agence France-Presse.

    Сальвини так отреагировал на заявление Макрона об отправке на Украину европейских войск в рамках гарантий безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Дипломатические источники заявили, что французская сторона назвала подобные заявления не соответствующими атмосфере доверия между двумя странами. Послу сказали, что заявление Сальвини идет вразрез с последними «событиям в двусторонних отношениях, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении непоколебимой поддержки Украины».

    Сальвини также подчеркивал, что Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны препятствовать усилиям, направленным на мирное урегулирование ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Италии Джорджа Мелони также отвергла инициативу Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину и предупредила о возможных опасных последствиях. Макрон предложил, чтобы будущее соглашение о мире с Россией предусматривало создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Макрона по ситуации на Украине авантюрной и конфронтационной.

    Комментарии (6)
    23 августа 2025, 02:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность через две недели ввести новые санкции в связи с конфликтом на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа попросили прокомментировать его слова о готовности США через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине. «Это будет очень важное решение», – приводит слова Трампа ТАСС.

    По его словам, речь может идти о «крупных санкциях, или крупных пошлинах, или и том, и другом». «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также отметил возможность смены подхода США к России.

    Комментарии (5)
    23 августа 2025, 13:40 • Видео
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 19:12 • Новости дня
    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»

    Сийярто: Ремонт нефтепровода «Дружба» после удара займет не менее пяти дней

    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»
    @ Виктор Драчев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода затянутся из-за применения Украиной ракет при последней атаке, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Работы по восстановлению нефтепровода «Дружба» займут не менее пяти дней, передает ТАСС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после телефонного разговора с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным стороны обсудили итоги атаки, нанесенной Украине с применением как ракет, так и беспилотников.

    Он отметил, что последствия удара оказались значительно тяжелее, чем ранее, поскольку были использованы не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты.

    «Российский коллега заверил, что они стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней», – отметил Сиярто.

    Ранее сообщалось, что российская сторона прикладывает максимум усилий для скорейшего возобновления работы нефтепровода, однако повреждения требуют серьезных ремонтных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что действия Украины против нефтепровода «Дружба» направлены на то, чтобы Венгрия и Словакия стали более сговорчивыми.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал от МИД страны вызвать украинского посла из-за ударов по нефтепроводу. Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева против нефтяной инфраструктуры, которая соединяет Россию с Венгрией и Словакией.

    Комментарии (7)
    23 августа 2025, 04:57 • Новости дня
    Второй за неделю автомобиль взорвался в Киеве
    Второй за неделю автомобиль взорвался в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Украины зафиксирован второй случай взрыва автомобиля за неделю, сообщают украинские СМИ.

    Инцидент, подробности которого не сообщаются, произошел в Деснянском районе Киева, передает ТАСС.

    18 августа в жилом массиве города уже был взорван военный пикап. Тогда владелец транспортного средства получил легкие травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине уже неоднократно фиксировали случаи поджогов автомобилей военных и сотрудников военкоматов.


    Комментарии (2)
    22 августа 2025, 23:30 • Новости дня
    Путин: Способы ведения боевых действий меняются каждый месяц

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас способы ведения боевых действий меняются каждый месяц, если отстать, то потери резко возрастают и динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падает, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

    «Каждый месяц, вот я без преувеличения говорю, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооруженной борьбы», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отставание на несколько недель ведет к резкому росту потерь или снижению динамики продвижения на линии боевого соприкосновения. «Несколько месяцев достаточно, и все», – заявил президент.

    Путин отметил, что российские специалисты постоянно работают над повышением эффективности вооружений.

    «Вот эффективность – прямо сегодня одно применяем средство, раз – падает. Почему? А потому что та сторона поняла, что мы делаем, в течение нескольких недель приняла соответствующие технологические решения, эффективность применения нами современных очень видов оружия резко падает», – сказал президент.

    «У нас сидят люди, которые занимаются, думают. Приняли соответствующие решения - эффективность вырастает опять до 80-85%. Это каждый день, понимаете», – сказал он.

    Напомним, как отметил Путин, недружественные России элиты заявляют о том, что Москва якобы начала войну на Украине, но война началась в 2014 году, когда против населения Донбасса применили танки и авиацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 15:04 • Новости дня
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Среди украинских подразделений, сдавших Клебан-Бык, был элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», сообщили боец 103-го полка «Южной» группировки ВС России с позывным Пенза,

    Среди украинских подразделений, сдавших населенный пункт Клебан-Бык, был элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», передает РИА «Новости». Об этом рассказал военнослужащий 103-го полка «Южной» группировки войск России с позывным Пенза.

    По его словам, ВСУ располагают рядом хорошо подготовленных подразделений, которые прошли обучение на Западе, в том числе «Птицы Мадьяра», работавшие в этом направлении. Военный отметил, что человеческая воля оказалась сильнее, чем возможности любой техники.

    Он также подчеркнул, что район Клебан-Быка отличается особенностями рельефа, такими как обилие открытых территорий, лесополос, терриконов, а также присутствием промышленных объектов, включая шахты.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Клебан-Бык.

    Группировка «Запад» освободила Среднее в Донецкой народной республике.

    Комментарии (10964)
    22 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы

    Политолог Козюлин: Украина использует Трампа для продолжения своих «закулисных игр»

    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и офис Владимира Зеленского пытаются затянуть урегулирование конфликта, чем и объясняются их абсурдные предложения при разработке гарантий для Украины. Дональда Трампа подобная ситуация чрезвычайно утомляет, однако США не намерены выходить из игры, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия.

    «Дональд Трамп – человек, который точно знает, чего он хочет. Глава Белого дома четко и однозначно поставил перед собой задачу: завершить конфликт на Украине. Стоит отдать ему должное: он многого добился на этом направлении, однако результаты его усилий натолкнулись на несговорчивость Владимира Зеленского и Европы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Брюссель и Киев регулярно меняют правила игры: вносят абсолютно неприемлемые и нелогичные предложения, которые частично отталкивают назад все достижения Трампа. Разумеется, ему это не особо нравится, что сказывается на его готовности более плотно погружаться в текущие процессы», – акцентирует эксперт.

    «В частности, именно этим и объясняется нежелание президента Штатов участвовать в переговорах Зеленского и Путина. Он понимает, что Украина будет использовать его присутствие для продолжения «закулисных игр». Подобная ситуация может привести к возникновению новых «вводных», которые еще больше усложнят ситуацию», – говорит он.

    «Но все же США намеренны продолжить работать над реализацией гарантий безопасности. Например, директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Вашингтон прекращает делиться информацией о ходе переговоров с участниками альянса «Пять глаз». Напомню, что в нем состоит и Британия», – рассуждает эксперт.

    «То есть деятельность продолжается, и Америка надеется уменьшить количество сторонних участников этого процесса. Судя по всему, настрой у Белого дома серьезный, но сам Трамп сильно вовлекаться в происходящее не хочет: на него слишком давит происходящая сумятица, а учитывая его эмоциональность, в порыве разочарования он может наговорить много лишнего», – пояснил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. «Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать», – заявил глава Белого дома. Примечательно, что глава МИД России Сергей Лавров до этого рассказал о нежелании Киева соглашаться на ключевые идеи возможных договоренностей.

    «Для всех было совершенно очевидно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский на все сказал «нет», – пояснил дипломат в интервью NBC. Он напомнил, что Украина не хочет отменять «законодательство, запрещающее русский язык».

    Напомним, созданием гарантий безопасности в настоящий момент занимается рабочая группа во главе с Госсекретарем США Марко Рубио. Коллектив дипломатов еще не делился с общественностью итогами своей деятельности, однако президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 обрисовал европейское видение будущих договоренностей.

    Так, «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». Эксперты отмечали, что подобные предложения являются для России неприемлемыми.

    По их оценке, ЕС намеренно выдвигает столь «абсурдные» инициативы для того, чтобы продемонстрировать Трампу «несогласие» России к окончательному урегулированию конфликта. Подобные действия Брюсселя, в частности, продиктованы страхом утратить американское военное присутствие на континенте.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 15:03 • Новости дня
    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР

    Военкор Громов: ВС России стали ближе к освобождению всей краматорско-славянской агломерации

    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение села Среднее в ДНР говорит о продвижении в сторону города Красный Лиман с целью дальнейшего освобождения всей краматорско-славянской агломерации, заход в Клебан-Бык позволит ВС России развивать наступление в сторону Константиновки, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов.

    «Освобождение села Среднее в ДНР говорит в первую очередь о продвижении в сторону города Красный Лиман, который мы уже контролировали в 2022 году. Тогда планировалось, что это будет одна из точек для продвижения на Славянск и Краматорск. И сегодня задача по освобождению краматорско-славянской агломерации никуда не делась. Дальнейшая операция будет очень трудна без овладения Красным Лиманом и если ВС России не встанут по реке Северский Донец», – считает военкор Федор Громов.

    Освобождение поселка Клебан-Бык, который расположен примерно в девяти километрах к югу от города Константиновка в бывшем Краматорском районе Донецкой области, произошло в рамках задачи по «полной зачистке пространства между, условно говоря, Торецком и Клебан-Быкским водохранилищем».

    «Освобождение Клебан-Быка означает, что путей отхода с этого пространства у украинских войск практически нет, только через водохранилище. Соответственно, задача наших войск заключается в том, чтобы встать по линии водохранилища и опереться на естественный природный рубеж. Таким образом мы сможем развивать наступление в сторону Константиновки», – добавил собеседник.

    При освобождении населенного пункта Клебан-Бык бойцы ВС России заходили с разных направлений, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как пояснил Громов, такая тактика стала применяться «относительно недавно по той простой причине, что у Украины не хватает пехоты».

    «В 2022-2023 годах такое было практически невозможно. В прошлом году заходить в населенный пункт с разных направлений удавалось от случая к случаю, потому что у ВСУ было достаточно мотивированной пехоты, которая могла держать линию фронта. Сейчас у противника такой возможности почти нет», – объяснил военкор.

    То, что относительно Константиновки Клебан-Бык находится на возвышенности, позволяет усилить огневой контроль города. «Сейчас российские войска держат Константиновку под неполным огневым контролем. Для решения поставленной задачи необходимо продвижение от наших текущих позиций в районе Часова-Яра на четыре-пять километров. В таком случае появится устойчивый огневой контроль путей снабжения этого города», – сказал Громов.

    Военкор напомнил, что Константиновка – достаточно большой город, в нем есть крупные промзоны. «Оптимальным вариантом освобождения было бы отсечение всех путей подвоза и вынуждение ВСУ выйти оттуда, как происходило уже в Курской области, когда украинским бойцам отрезали снабжение и они были вынуждены отойти, чтобы не попасть в котел», – отметил спикер. 

    По данным Минобороны, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР). По оценке наблюдателей, в окружении там находится около трех тысяч солдат ВСУ из двух бригад.

    По информации ведомства, в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Миньковка, Васюковка, Марково, Бересток, Дроновка, Свято-Покровское, Николаевка и Константиновка в ДНР поражена живая сила противника и техника трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны.

    Населенный пункт Среднее в ДНР освободили военнослужащие российской группировки «Запад». Как пишет в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, до начала боевых действий в Среднем проживало около 150 человек. Село расположено на берегу реки Нитриус в 17 километрах к западу от ранее освобожденных Тернов, в 15 километрах к северо-западу от Красного Лимана и в 27 километрах к северу от Славянска.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:59 • Новости дня
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    Трамп признал, что Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой президент России Владимир Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Президент США Дональд Трамп признал, что российский президент Владимир Путин выглядит на совместной фотографии с саммита на Аляске удачнее, передает ТАСС.

    «Я думаю, это хорошая его фотография и нормальная моя, но его – хорошая», – отметил Трамп.

    Ранее Трамп сравнил свое фото с Владимиром Путиным со снимком Ричарда Никсона и Никиты Хрущева.

    После саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    Комментарии (8)
    23 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    Россия инициировала срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках»
    Россия инициировала срочное заседание СБ ООН по терактам на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Срочное заседание Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках» назначено на 26 августа, сообщил и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Россия запросила срочное заседание СБ ООН», – сообщил Полянский в Telegram.

    Дипломат отметил, что причиной запроса стало появление новой информации о задержании подозреваемого в организации терактов. По его словам, Россия намерена обратить внимание Совбеза на затягивание расследования, проводимого Германией, и отсутствие его прозрачности для членов Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило заседание на 16.00 по времени Нью-Йорка, то есть на 23.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова по европейскому ордеру, выданному немецким судом. Кузнецова подозревают в причастности к подрыву газопровода «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 09:58 • Новости дня
    ВСУ признали потерю истребителя МиГ-29 при посадке ночью

    ВСУ сообщили о крушении истребителя МиГ-29 и гибели пилота

    ВСУ признали потерю истребителя МиГ-29 при посадке ночью
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 23 августа истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины потерпел крушение при заходе на посадку, пилот погиб.

    Самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины потерпел крушение при заходе на посадку ночью 23 августа, передает ТАСС. Информация об инциденте появилась в телеграм-канале украинских военных.

    Пилот истребителя погиб в результате аварии. Подробности ЧП, а также точное место происшествия не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной потери первого французского истребителя Mirage 2000 на Украине стала критическая неисправность электроники.

    Ранее в ходе ночного вылета на Украине истребитель F-16 разбился, в результате чего погиб пилот подполковник Максим Устименко.

    До этого в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, пилоту удалось катапультироваться.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 07:59 • Новости дня
    Морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для иностранных судов
    Морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для иностранных судов
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство включило морские порты Мариуполь и Бердянск в официальный реестр открытых для захода иностранных судов, следует из распоряжения кабмина России.

    Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    «1. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 7. Бердянск (Запорожская область). 2. Дополнить пунктом 23 следующего содержания: 23. Мариуполь (Донецкая Народная Республика)», – приводит РИА «Новости» текст документа, из которого следует, что в морские порты Мариуполь и Бердянск разрешат заход иностранных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузооборот Бердянского морского порта вырос с 244 тыс. тонн в 2023 году до более 300 тыс. тонн в 2024 году, что составляет увеличение на 19%. Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил ,что генеральный план Мариуполя делает этот портовый город одним из важнейших центров в Донбассе.

    Комментарии (10)
    22 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»

    Путин: Была очень хорошая и откровенная встреча с Трампом на Аляске

    Путин считает, что с приходом в Белый дом Трампа «замаячил свет в конце туннеля»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом прошли очень хорошо, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными в Сарове.

    «Сейчас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», – приводит слова Путина ТАСС. Он сообщил, что после саммита на Аляске Россия и США контактируют «на уровне наших министерств, ведомств, компаний».

    Путин признал, что отношения России и США оказались на низком уровне, но с возвращением в Белый дом Трампа «все-таки замаячил свет в конце туннеля».

    «Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны – это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», – сказал Путин, но отметил, что это зависит, в первую очередь, от стран Запада «в широком смысле слова». Он пояснил, что США «тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока».

    По словам Путина, власти США определят следующие шаги. Он выразил уверенность, что лидерские качества Трампа могут послужить «хорошим залогом» продолжения восстановления отношений двух стран. Путин рассчитывает поддерживать «темп совместной работы на этой площадке».

    Россия и США рассматривают возможность совместной работы в сфере добычи СПГ, причем как в российской Арктической зоне, так и на Аляске, сказал президент. Путин указал, что в России есть несколько компаний, работающих в данной сфере, в частности «Новатэк». Он указал, что компании работают во взаимодействии с партнерами из Европы и Азии.

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. После встречи, продолжавшейся почти три часа, лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. С высокой вероятностью состоится вторая встреча лидеров России и США, по крайней мере, Трамп публично выразил на это надежду.

    Комментарии (4)
    23 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР
    Российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык, а группировка «Запад» освободили Среднее в Донецкой народной республике (ДНР).

    Южной группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Червоного, Северска, Миньковки, Васюковки, Марково, Берестока, Дроновки, Свято-Покровского, Николаевки и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Ольговки, Купянска, Андреевки, Осиново, Ковшаровки Харьковской области, Карповки, Кировска и Колодезей ДНР.

    При этом потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре броемашины, в том числе французский бронетранспортер VAB, американские бронеавтомобиль MaxxPro и бронемашина HMMWV. Уничтожены артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Старой и Новой Гуты, Павловки, Новой Сечи, Кондратовки, Варачино и Юнаковки Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Грановым, Ветеринарным, Охримовкой и Волчанском.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены шесть складов с боеприпасами и матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Удачного, Димитрова, Красноармейска, Белицкого, Сухого Яра, Муравки, Родинского, Новопавловки, Чунишино ДНР и Филии Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 430 военнослужащих, девять бронемашин, включая британские бронетранспортер Spartan и Mastiff. Уничтожены три артиллерийских орудия и две израильские радиолокационные станции RADA, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Культурного, Полтавки, Зеленого Гая Запорожской области, Новохатского, Камышевахи ДНР, Новониколаевки, Запорожского и Великомихайловки Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М198, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР.

    За день до этого они освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. А ранее освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 14:21 • Новости дня
    Попавший в плен польский наемник рассказал о деде из вермахта

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, попавший в плен на Украине, рассказал о принудительной службе своего деда в вермахте.

    Бывший украинский наемник из Польши Кшиштоф Флачек, ранее взятый в плен на Украине, сообщил, что его дед во время Второй мировой войны был вынужден служить в вермахте, передает РИА «Новости». Флачек при этом отметил, что его дед оказался в немецкой армии по принуждению.

    В настоящее время Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданном бывшими военными ВСУ, которые теперь ведут борьбу против украинских властей.

    Минобороны России неоднократно сообщало, что киевские власти используют иностранных наемников как «пушечное мясо», а российская армия продолжит уничтожать их на всей территории Украины. В интервью иностранные наемники отмечали плохую координацию со стороны ВСУ и высокие риски для жизни из-за интенсивности боев.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что страны Запада закрепили себя как участники конфликта на Украине из-за направления наемников. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что некоторые страны отправляют на Украину профессиональных военных под видом наемников.

    Ранее ВС России зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска.

    До этого польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области.

    В СВР заявили, что украинские власти исключают граждан Европы, сражавшихся против ВСУ, из официальных списков на обмен пленными.

    Комментарии (0)
    Главное
    Политолог Рар: Судьбу Украины решит саммит США, России, Китая в Пекине
    Разбившийся летчик ВСУ оказался одним из «призраков Киева»
    В США объяснили пост Трампа об «интересных временах» для Украины
    Журналист Боуз назвал Зеленского неадекватным за слова о демократичной Европе
    Попавший в плен польский наемник рассказал о деде из вермахта
    Умерла актриса и педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
    В Китае рухнул строящийся мост через реку Хуанхэ

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Перейти в раздел

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Перейти в раздел

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль открыл в Газе врата ада

    ЦАХАЛ возобновляет военную операцию против ХАМАС, выражая решимость захватить весь сектор Газа. Уже сейчас ООН оценивает положение в регионе как «катастрофический голод», но власти Израиля намерены идти до конца. Этот конец ужасен. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации