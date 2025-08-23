Попова сообщила о росте числа заражений вариантом коронавируса «Стратус»

Попова: Количество случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус» растет

Tекст: Антон Антонов

«Количество случаев заражения «Стратусом» каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше», – приводит слова Поповой ТАСС.

Попова отметила, что этот вариант не отличается по клиническим проявлениям от других штаммов коронавируса, однако он более контагиозен, то есть обладает повышенной заразностью. Руководитель Роспотребнадзора уточнила, что течение болезни обычно легкое и «Стратус» не принес новых особенностей в симптомах или проявлениях заболевания.

В то же время она напомнила, что последствия коронавируса могут быть разными, поэтому необходимо соблюдать меры профилактики и внимательно относиться к своему здоровью.

Рост количества заболевших COVID-19 фиксируется с последних недель июля и продолжается уже четыре недели. По словам Поповой, этот подъем не является выраженным или значительным.

Глава ведомства предупредила, что дальнейший рост заболеваемости ожидается с возвращением коллективов после отпусков и каникул. Она рекомендовала при первых признаках респираторного заболевания оставаться дома, а также держать в чистоте руки и гаджеты, уделять особое внимание здоровью детей и пожилых людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сообщалось, что в России зарегистрировано 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус», более половины заболевших приходится на Москву. Врач-инфекционист Андрей Поздняков считает, что рост заболеваемости коронавирусом может начаться ближе к концу осени на фоне ослабления коллективного иммунитета.