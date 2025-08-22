Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане

Tекст: Вера Басилая

Южноафриканское правительство приступило к расследованию деятельности российских компаний, которые якобы набирают молодых африканок для работы в Татарстане, передает Bloomberg. Один из главных рекрутеров, как отмечает агентство, – особая экономическая зона «Алабуга», где производят военные беспилотники.

В мае местное отделение BRICS Women’s Business Alliance подписало соглашение о поставке 5,6 тыс. работников для компаний «Алабуга» и Etalonstroi Ural в 2025 году. Ранее в соцсетях распространялись объявления о вакансиях для женщин 18–22 лет на строительные и сервисные должности.

Некоторые африканские работницы сообщили, что якобы их приглашали на работу под предлогом стандартных вакансий, а по прибытии отправляли собирать дроны-камикадзе Shahed 136, о чем говорится в исследованиях, в том числе Института науки и международной безопасности (ISIS).

Представители «Алабуги» на публичных мероприятиях отвергают подобные обвинения и заявляют, что африканок не отправляют на производство дронов.

Южноафриканский департамент международных отношений сообщил о расследовании, подчеркнув, однако, что пока не располагает доказательствами нарушений, но отмечает обеспокоенность из-за масштабного набора молодежи фирмой «Алабуга». В министерстве по делам женщин ЮАР также отвергли связь с программой.

По данным компании, к середине 2024 года из 182 новых сотрудников только шесть были из Южной Африки. В самой Южной Африке безработица среди женщин младше 34 лет превышает 48%, и подобные программы воспринимаются как шанс на стабильную работу, несмотря на риски.

Ранее во время атаки беспилотников на ОЭЗ «Алабуга» пострадали граждане девяти стран. Большинство пострадавших оказались гражданами стран Африки, еще один был гражданином Киргизии.

Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников. Китай отрицал свое участие в таких поставках.