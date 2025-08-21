В Техасе приняли спорный закон об изменении границ избирательных округов

AP сообщил о принятии в Техасе закона об изменении границ избирательных округов

Tекст: Мария Иванова

Палата представителей штата Техас большинством голосов одобрила спорный законопроект об изменении границ избирательных округов, который может значительно усилить позиции Республиканской партии на выборах в Палату представителей Конгресса США в 2026 году, сообщает Associated Press. В результате изменений республиканцы ожидают получить 30 мест из 38, тогда как сейчас их 25.

Законопроект был внесен в начале августа республиканскими законодателями при поддержке экс-президента Дональда Трампа. Демократы, чтобы сорвать принятие инициативы, покинули штат и бойкотировали заседания, однако после двухнедельной блокировки были вынуждены вернуться под круглосуточным полицейским надзором для обеспечения кворума. В итоге законопроект был принят большинством: 88 голосов за, 52 против, отмечает ТАСС.

Республиканцы открыто заявляют, что действуют в интересах своей партии, ссылаясь на решения Верховного суда США, разрешающие такую практику. Демократы обвиняют их в злоупотреблении полномочиями и несправедливом преимуществе. В ответ губернаторы демократических штатов, включая Калифорнию, заявили о намерении провести аналогичные изменения в пользу демократов.

В то же время опрос YouGov, проведенный в начале августа, показал, что 59% американцев предпочли бы, чтобы границы избирательных округов устанавливали независимые комиссии. Эту идею поддерживают как сторонники демократов (68%), так и республиканцев (55%).

Напомним, ранее 57 демократов из палаты представителей Техаса покинули штат в попытке сорвать рассмотрение законопроекта, который может дать республиканцам 30 мест в Конгрессе в 2026 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы предложили изменить границы в пяти районах штата, где ранее побеждали республиканцы, чтобы укрепить свои позиции.

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал инициативы по изменению границ избирательных округов в Калифорнии.