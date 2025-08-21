Капитан «Ямала» Старовойтова рассказала, каково быть начальником атомного ледокола

Капитан «Ямала» рассказала, каково быть начальником атомного ледокола

Tекст: Ирма Каплан

«Это величайшее доверие... Это огромная ответственность. Капитан – прежде всего ответственность перед экипажем, перед теми, кто доверил тебе ледокол, перед самой профессией», – приводит слова Старовойтовой РИА «Новости».

Старт карьеры морехода у Старовойтовой был на атомоходе «Советский Союз» в должности дневальной, после чего она работала на торговых судах и училась, чтобы вернуться в атомный ледокольный флот дипломированным старшпомом капитана. Атомоход «Ямал» стал для нее родным. На нем она работала старпомом, а теперь – капитаном.

