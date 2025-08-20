Астрономы опровергли слухи о загадочной черной Луне в августе

Ученые ИКИ РАН опровергли информацию о появлении черной Луны в августе

Tекст: Мария Иванова

В лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН с утра поступает множество звонков о так называемой «черной Луне», сообщает Telegram-канал учреждения.

Ученые отмечают, что в астрономии термина «черная Луна» не существует, как и множества других «поэтических» названий. Эти выражения пришли из англоязычной популярной культуры и не имеют научной основы.

В англоязычной традиции «черной Луной» называют месяц с двумя новолуниями, а «голубой» – с двумя полнолуниями. Однако, из-за продолжительности лунного месяца почти 30 суток, два новолуния в одном календарном месяце случаются только если первое происходит первого числа, а второе – тридцать первого.

Эксперты подчеркивают, что в августе 2025 года такое невозможно: ближайшее новолуние ожидается 23 августа, а предыдущее было 24 июля, следующее будет только 21 сентября. Даже альтернативное определение – четыре новолуния за один сезон – не подходит: летом 2025 года их будет три, а не четыре.

В лаборатории недоумевают, кто распространил подобную новость, и отмечают, что она появилась в таблоиде Daily Mail рядом с материалами о «типа инопланетян». «Простите, если кого-то разочаровали», – говорится в сообщении лаборатории.

Ранее СМИ сообщали, что в ближайшие дни ожидается редкое астрономическое явление «черная луна», которое связано с появлением второй новой луны в одном календарном месяце.

Астрономы рассказывали об изменении цвета Луны в сентябре.

Между тем эксперт объяснял что термин «клубничная Луна» обозначает не реальное изменение цвета спутника Земли, а традицию, пришедшую из англоязычных стран и связанную с сезоном сбора клубники.