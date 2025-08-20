Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.7 комментариев
Астрономы опровергли слухи о загадочной черной Луне в августе
Ученые ИКИ РАН опровергли информацию о появлении черной Луны в августе
Астрономы опровергли слухи о так называемой «черной Луне» в августе, отметив, что в этом месяце произойдет только одно новолуние – 23 августа.
В лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН с утра поступает множество звонков о так называемой «черной Луне», сообщает Telegram-канал учреждения.
Ученые отмечают, что в астрономии термина «черная Луна» не существует, как и множества других «поэтических» названий. Эти выражения пришли из англоязычной популярной культуры и не имеют научной основы.
В англоязычной традиции «черной Луной» называют месяц с двумя новолуниями, а «голубой» – с двумя полнолуниями. Однако, из-за продолжительности лунного месяца почти 30 суток, два новолуния в одном календарном месяце случаются только если первое происходит первого числа, а второе – тридцать первого.
Эксперты подчеркивают, что в августе 2025 года такое невозможно: ближайшее новолуние ожидается 23 августа, а предыдущее было 24 июля, следующее будет только 21 сентября. Даже альтернативное определение – четыре новолуния за один сезон – не подходит: летом 2025 года их будет три, а не четыре.
В лаборатории недоумевают, кто распространил подобную новость, и отмечают, что она появилась в таблоиде Daily Mail рядом с материалами о «типа инопланетян». «Простите, если кого-то разочаровали», – говорится в сообщении лаборатории.
Ранее СМИ сообщали, что в ближайшие дни ожидается редкое астрономическое явление «черная луна», которое связано с появлением второй новой луны в одном календарном месяце.
Астрономы рассказывали об изменении цвета Луны в сентябре.
Между тем эксперт объяснял что термин «клубничная Луна» обозначает не реальное изменение цвета спутника Земли, а традицию, пришедшую из англоязычных стран и связанную с сезоном сбора клубники.