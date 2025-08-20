Ученый из США Фримен: В небе может появиться «черная луна»

Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским

Политолог Минченко: Итогом встречи Трампа с Зеленским стала победа Путина

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы наблюдали во многом пристрелочную встречу. Ключевой ее момент заключается в том, что Дональд Трамп проломил и украинскую сторону, и европейцев по их до недавнего времени принципиальной позиции. Они настаивали на том, что сначала должно быть прекращение огня, а только потом переговоры по содержанию. Теперь же в приоритете мысль: не останавливая боевые действия, необходимо готовить реальное мирное соглашение», – говорит Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Спикер подчеркнул: «Это, собственно, и есть позиция России. На этом фоне мы можем говорить о том, что это очевидная победа Владимира Путина». Что касается дальнейшего повышения уровня представителей России и Украины на прямых двусторонних переговорах, то речь, вероятно, может пойти о встречах глав МИД, допускает собеседник.

«Думаю, имеется в виду перспектива проведения встреч на уровне министров иностранных дел обеих стран – Сергея Лаврова и Андрея Сибиги. Не исключено участие помощника президента России Юрия Ушакова и министра обороны Андрея Белоусова, и соответствующего представительства украинской стороны», – детализировал политолог.

Такое возможное «повышение» эксперт назвал адекватным. Минченко поддержал ранее звучавшую позицию Москвы, заключающуюся в том, что первые лица России и Украины должны провести итоговую встречу, чтобы только зафиксировать достигнутые ранее договоренности.

«Большой день» в Белом доме, организованный Дональдом Трампом, завершился без скандалов. Напомним, в понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что завершения конфликта на Украине хотят все, но пока оценить сроки невозможно.

Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня. «В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС.

Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан. В ответ на это глава Белого дома иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!».

После переговоров Трампа и Зеленского прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Трамп считает, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает. «Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки. Мы им поможем и обеспечим прочную безопасность», – подчеркнул он, имея в виду потенциальные договоренности, касающиеся обеспечения безопасности Украины.

«Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США. Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он сказал, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.

Глава Белого дома после встречи с Зеленским и европейскими политиками позвонил президенту России. Он сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место, где пройдет встреча, будет определено позже, написал Трамп и уточнил: после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча – с его участием.

Примечательно, что Макрон уже предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. По его мнению, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможен более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

В Кремле при этом заявили, что российский и американский лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и обсудили идею о том, «что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей сторон».