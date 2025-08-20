  • Новость часаЛавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине
    Безэкипажные катера несут для флота России новую угрозу
    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
    Стубб предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов
    Россия на несколько ходов впереди в конфликте с Западом
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона
    Politico: Лидеры Европы ждут провала мирных переговоров по Украине
    Sky News: У Европы даже близко нет необходимого числа солдат для сил сдерживания
    Скачко: Британия расписалась во вмешательстве в будущие выборы на Украине
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    14 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    4 комментария
    20 августа 2025, 14:45 • Новости дня

    Военные России обеспечили контроль над 5 км границы у Новогеоргиевки

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие России после освобождения Новогеоргиевки расширили зону контроля на стыке границы с Донецкой Народной Республикой, обеспечив продвижение на север.

    Российские войска, освободив населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области, установили контроль над примерно 5 км государственной границы на стыке с Донецкой народной республикой, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, с освобождением Новогеоргиевки армия России реализовала сразу несколько задач. Прежде всего, физически под контроль был взят участок границы – около 5 км на стыке ДНР и Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что после успеха в Новогеоргиевке и ранее освобожденного Зеленого Поля российские военные продолжат продвижение вдоль государственной границы, двигаясь на север.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Сухецкое и Панковку в Донецкой народной республике.

    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины

    Хакеры: ВСУ за все время спецоперации потеряли 1,7 млн военнослужащих

    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    База данных Генштаба украинских вооруженных сил содержала информацию о 1,7 млн украинских потерь за время СВО, ее обнародовали взломавшие базу хакеры.

    В распоряжении хакеров оказались файлы с личными данными, фотографиями украинских военных, а также документы с описанием обстоятельств и мест их гибели или пропажи, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Отмечается, что за годы спецоперации Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих. В эти данные включены погибшие и пропавшие без вести. Наибольшие потери, по информации хакеров, пришлись на 2025 год – 621 тыс. человек.

    Согласно этому источнику, в 2022 году потери составили 118,5 тыс., в 2023 году – 405,4 тыс., в 2024 году – 595 тыс. человек. Хакеры подчеркнули, что получили доступ к подробной информации о каждом погибшем и пропавшем без вести, включая обстоятельства и места происшествий.

    В июле хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Речь идет о системе «Дельта», использовавшей данные разведки, беспилотников и спутников, и отображавшей карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Комментарии (15)
    20 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться

    Guardian описала напряженный момент с Зеленским и Трампом в Белом доме

    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский получил гораздо более радушный прием как со стороны американского президента Дональда Трампа, так и со стороны вице-президента Вэнса, однако был момент, когда его европейская группа поддержки сжала кулаки.

    «Самый волнующий момент во вступительном слове наступил, когда Зеленский начал подробно рассказывать о приоритетах Украины по прекращению войны, обо всех положительных моментах, которые Трамп, казалось, не был заинтересован подробно обсуждать», – пишет Guardian, описывая сложный для евросвиты Зеленского момент.

    По мере того, как шли минуты, лицо президента Франции Эммануэля Макрона становилось все мрачнее. Когда Трамп попытался перебить Зеленского, он продолжал говорить, отмечает газета.

    «Затем внезапно, словно придя в себя, украинский лидер выпрямился на стуле и быстро завершил речь. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, быстро вскочил и, как можно скорее, произнес главные слова, которые хотел услышать Трамп: «Спасибо», – говорится в материале газеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    Комментарии (2)
    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 01:11 • Новости дня
    Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину
    Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются, отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «На Западе активно обсуждается гипотеза размещения иностранных войск на территории Украины. Те, кто продвигает эту идею, похоже, пытаются подорвать дипломатические усилия и сделать мирное соглашение невозможным», – написал он в Telegram-канале.

    Он напомнил, что Москва четко дала понять, что иностранные воинские контингенты  на Украине исключены.

    «Пора положить конец подобным провокационным дискуссиям», – подытожил дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не станет для России проблемой.

    Британская Times считает, что британо-французский план о высадке контингента на Украине не способен к реализации. При этом Bloomberg узнало о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину.

    Комментарии (35)
    19 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»

    Захарова: Украина не желает забирать из плена тысячу своих военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Киев не проявляет интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.

    Киев не выражает желания забирать тысячу военных Вооруженных сил Украины, находящихся в российском плену. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина ценна для НАТО, потому что «знает, как убивать русских».

    Захарова прямо спросила: «Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают».

    Ранее неоднократно поднимались вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, однако, по словам дипломата, Киев зачастую затягивает процесс и неохотно идет на возврат своих военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о получении от России перечня украинских военных, которых Москва готова освободить при условии согласия Киева принять их обратно.

    В Сумской области родственники погибших солдат Вооруженных сил Украины не могут получить тела из-за распоряжения украинского командования, даже если смерть зафиксирована в госпитале. Из тысячи украинских военнослужащих, ранее обратившихся к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    Комментарии (4)
    20 августа 2025, 09:01 • Новости дня
    Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
    Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
    @ @Scavino47

    Tекст: Вера Басилая

    Карта Украины, продемонстрированная в Белом доме на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стала мощной оплеухой для киевского режима и его сторонников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что карта Украины, выставленная в Белом доме во время переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стала своеобразным сигналом для украинских властей и их сторонников. По ее словам, карта должна «привести в чувство» всех тех, кто в последние годы игнорировал исторический и географический контекст событий. передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что карта, по ее мнению, наглядно показала Зеленскому и его окружению, а также тем, кто зависит от него и кого он защищает, масштаб их утрат «во всех смыслах», и стала мощной оплеухой для киевского режима.

    Она также отметила, что «привести Зеленского в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было».

    Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (3)
    19 августа 2025, 16:10 • Новости дня
    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО

    Трамп заявил о правоте СССР и России в недопуске НАТО к своим границам

    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил позицию СССР и России, которые выступали против присутствия НАТО у своих границ, и поддержал их мнение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция СССР и России по вопросу расширения НАТО была обоснованной, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что Россия и Советский Союз еще до президентства Владимира Путина неоднократно выражали несогласие с появлением НАТО у собственных границ.

    По словам Трампа, «Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы». Он отметил, что подобная позиция сохранялась у Москвы на протяжении десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным возврат Крыма. Он также отметил, что присоединение Украины к НАТО невозможно.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    Дипломат Долгов: Европа настаивает на вводе войск на Украину, чтобы торпедировать мирные переговоры

    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения Европы о размещении контингента на Украине – провокационный разогрев информационного поля. Лидеры ЕС, делающие ставку на продолжение конфликта, таким образом стремятся сорвать урегулирование, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По его словам, лучшей гарантией безопасности Украины станет безъядерный и нейтральный статус страны.

    «Позиция России относительно присутствия контингента стран НАТО на Украине известна: для Москвы неприемлемо размещение иностранных сил. Тем не менее европейские политики продолжают педалировать идею о вводе своих войск в рамках мирного соглашения. Делают это они не просто так: их цель – торпедировать любые договоренности между российской и американской сторонами», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По словам собеседника, Брюссель делает ставку на конфликт, а мир ему не нужен, ведь в таком случае лидеры ЕС теряют источник финансового заработка и возможность заполучить дополнительные политические очки. «Поэтому тот же Эммануэль Макрон практически каждый день выступает с заявлениями, направленными на то, чтобы сбить нас с последовательной, уравновешенной и спокойной позиции», – указал дипломат.

    Вместе с тем никто из европейцев на деле не готов отправлять свои войска на Украину. Долгов напомнил, что ранее британские официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, позже эта цифра была сокращена. «Этого хватит на то, чтобы «обеспечить безопасность» полевой кухни», – иронично отметил спикер, назвав громогласные заявления Европы о контингентах «провокационным разогревом информационного поля».

    Кроме того, европейцы не станут предпринимать шаги по размещению войск без финального согласия со стороны Вашингтона, добавил собеседник. «Ни Владимир Зеленский, ни группа европейских политиков, которые приехали в Белый дом в понедельник, не обладают субъектностью. На этом фоне важна позиция Дональда Трампа и его администрации», – подчеркнул он, указав на продуктивные переговоры президентов России и США на Аляске, по итогам которых позиции сторон сблизились.

    «Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. Речь идет о безъядерном и нейтральном статусе – отказе от участия в военных альянсах и от размещения иностранных баз на своей территории; обеспечении прав русского языка. Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о готовности около десяти стран направить войска на Украину. По информации источников Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности на первом этапе западные государства окажут помощь украинским военным в «обучении и подкреплении». Франция и Британия намерены отправить «сотни» своих солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

    На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, говорится в материале. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка американских сил на Украину не рассматривается, но Вашингтон может в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту страны с воздуха.

    В ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с коллегами из Штатов, чтобы конкретизировать планы «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий», сказано в заявлении британского правительства.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске. Тогда Владимир Путин согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресечь дискуссии о вводе иностранных сил на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону относительно гарантий безопасности и как Москва может повлиять на планы европейцев.

    Комментарии (5)
    20 августа 2025, 09:15 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР
    Российские войска выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения установили контроль над большей частью Серебрянки в Донецкой народной республике во время активных боевых действий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, около 60% населенного пункта Серебрянка перешло под контроль российских сил, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что армия России вытеснила украинские подразделения из восточной части села и закрепилась в центре. Он добавил, что порядка 10% территории Серебрянки сейчас составляет межпозиционное пространство между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил об усилении давления России в Кременских лесах. ВС России за неделю освободили около половины Кременских лесов в ЛНР.

    Комментарии (2)
    20 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Российские военные вырвались из окружения по открытому полю под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа российских военных смогла покинуть окружение украинских сил, выбравшись по открытому полю на красноармейском направлении в ДНР, рассказал военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным «Проказник».

    По его словам, военнослужащие ВС России выбрались из окружения украинских военных на красноармейском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». «Проказник» сообщил: «Готовимся к штурму. И слышим позади какие-то шорохи. Мы пароль назвали, окрикнули. И начинаются выстрелы. Выстрелы где-то там с трех стволов. Тут мы поняли, что попали в окружение. Противники зашли каким-то образом за спину нам. Начал работать миномет. Противники начинают лопатками стучать, окапываются. Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант пойти по полю».

    По его словам, решение о выходе по открытому полю было принято единогласно и застало в врасплох боевиков ВСУ, которые окружили группу штурмовиков РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин заявил об успехах российских войск у Константиновки и Красноармейска. Российские подразделения продвинулись на всех направлениях в ДНР. В районе Клебан-Быкского водохранилища продолжаются бои.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    Белый дом признал отдаление мира на Украине из-за Байдена

    Белый дом заявил о негативном влиянии политики Байдена на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула роль администрации Джо Байдена в затягивании конфликта на Украине, отметив некомпетентность прежней политики.

    Заявление Кэролайн Ливитт прозвучало на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

    Представитель Белого дома отметила, что именно слабость и некомпетентность бывшей администрации США, а также политика бесконечного финансирования Украины за счет американских налогоплательщиков стали причиной затянувшегося конфликта. В ее выступлении прозвучала фраза: «Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена отдалила нас от мира».

    Ливитт добавила, что финансирование продолжалось вне зависимости от затрат, времени и потерь среди людей. Во время брифинга за спиной пресс-секретаря на экране были показаны снимки Владимира Путина и Дональда Трампа со встречи на Аляске 15 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ уже называют встречу лидеров России и США на Аляске «большой победой для Владимира Путина». Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли на военной базе на Аляске в ночь на 16 августа по московскому времени.

    На встрече была продемонстрирована принципиальная разница в подходах администрации Трампа и Байдена к российскому руководству. Владимир Путин на пресс-конференции подтвердил невозможность конфликта на Украине, если бы Дональд Трамп был президентом США в 2022 году.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 15:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали автозаправку в Рубежном в ЛНР

    ВСУ ударили беспилотником по автозаправке в Рубежном в ЛНР, ранены двое

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки беспилотника ВСУ по АЗС в Рубежном в ЛНР пострадали двое сотрудников, также уничтожен один автомобиль.

    Украинские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Рубежном Луганской народной республики с помощью дрона, сообщает правительство региона в Telegram. В результате атаки пострадали два сотрудника АЗС, они доставлены в больницу с ранениями.

    Спецслужбы оперативно ликвидировали последствия инцидента, предотвратив распространение огня на территории автозаправки. Благодаря их действиям тяжелых последствий удалось избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каменке-Днепровской. А украинский дрон атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Новой Таволжанке Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего одна женщина получила ранение.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Семь человек пострадали от удара ВСУ по Херсонской области

    В результате обстрелов Херсонской области ранены семь мирных жителей

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате ударов ВСУ по разным населенным пунктам Херсонской области за сутки пострадали семь мирных жителей.

    Среди пострадавших – женщина и трое мужчин в Алешках, они госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

    В селе Великие Копани ранены двое мужчин, один из которых попал под обстрел, находясь за рулем автомобиля, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Сальдо уточнил, что еще один мирный житель пострадал в Горностаевке в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль, при этом был поврежден трактор коммунального предприятия.

    За последние сутки также зафиксированы восемь случаев возгорания сухой растительности и три лесных пожара в Алешкинском, Горностаевском, Каховском, Голопристанском и Новокаховском округах. Общая площадь пожаров составила более 11 га, все возгорания ликвидированы.

    По информации губернатора, обстрелы также затронули населенные пункты Брилевка, Заводовка, Каиры, Каховка, Корсунка, Новая Каховка, Новая Маячка и Пролетарка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ задержала полицейского в Херсонской области по подозрению в государственной измене.

    Бойцы подразделения «Днепр» разгромили группу французских наемников под Херсоном с помощью дронов.

    А латиноамериканские наемники наладили канал поставки наркотиков в украинскую армию на территории Херсонской и Николаевской областей, используя необычные способы маскировки.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР
    Российские войска освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области, а подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Сухецкое и Панковку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Дорожнянки, Зеленого Гая, Полтавки в Запорожской области, Вороного в Днепропетровской области и Александрограда в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 220 военнослужащих, два танка, РСЗО западного производства, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Между тем подразделениями группировки «Центр» нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Вольного, Димитрова, Красноармейска, Кутузовки, Лысовки, Рубежного, Торецкого в ДНР и Филии в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 405 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Жовтневым, Рудневкой, Садками и Старой Гутой в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Мелового, Синельниково и Удов в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, танк, пять бронемашин, четыре артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Дорошовки, Новосергеевки, Ольговки и Сеньково в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, немецкий танк Leopard, три  бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Васюковки, Дроновки, Миньковки, Нелеповки, Федоровки и Червоного в ДНР.

    Противник потерял до 210 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ. Уничтожен склад материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. До этого они освободили Александроград в ДНР. А за день до этого они освободили Искру и Щербиновку в ДНР.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 09:57 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о начале боев на южных подступах к Константиновке
    Власти ДНР заявили о начале боев на южных подступах к Константиновке
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВС России вступили в столкновения с украинскими силами на южных подступах к Константиновке, где противник несет серьезные потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска начали бои на южных подступах к Константиновке, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «Наши войска благодаря умелым действиям наших разведчиков, артиллеристов и операторов БПЛА начали бои на южных подступах к Константиновке».

    По словам Кимаковского, украинская группировка в этом районе несет значительные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные Ссилы России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. За сутки ВСУ потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 17:26 • Новости дня
    Бойцы 6-й казачьей бригады показали работу против ВСУ на Северском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Операторы БПЛА и артиллеристы 6-й казачьей бригады показали работу против ВСУ на Северском направлении. За последние дни в ходе боевых действий бойцы уничтожили полевой склад ВСУ и несколько пунктов управления БПЛА противника.

    Видео с уничтожением позиций противника на Северском направлении опубликовал Telegram-канал 3-й общевойсковой армии ВС РФ. На кадрах показано, как операторы казачьей бригады сожгли полевой склад украинских боевиков и уничтожили несколько пунктов управления беспилотниками противника в районе Северска.

    Военнослужащие также выявили замаскированный пункт управления БПЛА украинских формирований. По обнаруженным координатам был нанесен высокоточный артиллерийский удар, в результате которого цель была полностью уничтожена.

    Кроме того, артиллеристы 6-й казачьей бригады уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в окрестностях Северска.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в Северске.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России сократили расстояние до Северска в ДНР до 900 метров.

    Комментарии (0)
