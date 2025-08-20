Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.3 комментария
Российские десантники зачистили опорный пункт ВСУ под Часовым Яром
Штурмовой отряд российского 299-го гвардейского полка провел операцию по захвату и зачистке украинского опорного пункта к западу от города Часов Яр, сообщило Минобороны России.
Штурмовые подразделения 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского соединения взяли под контроль укрепление ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Командир батальона с позывным «Тайга» рассказал, что первые два фугасных заряда оглушили украинских военных, им предложили сдаться.
«Но солдаты ВСУ ответили огнем из стрелкового оружия и начался контактный бой, в результате которого наши штурмовики применили еще один фугасный заряд, уничтожив противника, после чего зашли в блиндаж и зачистили его», – добавил он.
Зачистка опорного пункта позволила российским войскам продвинуться вперед на этом участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВДВ группировки войск «Север» захватили 15 зданий в Юнаковке. Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что ВС России установили контроль над большей частью Серебрянки в ДНР.
Группировка «Южная» уничтожила блиндаж ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.