    Финляндия случайно подсказала Украине отличную идею
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины
    Магнитная буря началась из-за корональной дыры на Солнце
    Постпред Ульянов призвал пресекать дискуссии о контингентах на Украине
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»
    Bloomberg узнал о звонке Трампа Орбану с вопросом о членстве Украины в ЕС
    Guardian описала момент, когда Зеленский заставил евросвиту поволноваться
    Белый дом допустил поддержку Украины с воздуха в качестве гарантий безопасности
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    20 августа 2025, 05:52 • Новости дня

    Эндокринолог рассказала о неожиданных причинах запора у взрослых

    Tекст: Ирма Каплан

    Запор диагностируют при отсутствии стула более двух-трех дней и изменении консистенции кала, что могут у взрослых вызывать две группы причин: физиологические и патологические, рассказала к.м.н., эндокринолог, диетолог «Гута клиник» Татьяна Гудожникова.

    К физиологическим факторам относятся избыточное употребление алкоголя и кофеина, малоподвижный образ жизни, недостаток клетчатки и жидкости в рационе.

    Патологические причины включают синдром раздраженного кишечника, гипотиреоз, сахарный диабет, онкологические заболевания кишечника, рассказала Гудожникова «Газете.Ru».

    «Интересно, что такое тяжелое психоэмоциональное состояние как депрессия также может быть причиной запоров. В этом случае нарушения вегетативной нервной системы приводят к недостаточной иннервации кишечника, что в свою очередь вызывает запоры», – сказала врач.

    Она отметила, что американские ученые установили связь между регулярными запорами и депрессией: треть пациентов с запорами подвержена депрессивным состояниям, а причиной может быть нехватка серотонина в нервных клетках.

    Для профилактики и устранения запоров врач рекомендует увеличить потребление воды до полутора литров в день, обогатить рацион овощами, фруктами и кашами, регулярно заниматься физической активностью. Полезными будут продукты, богатые клетчаткой и калием, например, отруби, курага и чернослив.

    Если самостоятельные меры не помогают и запоры становятся хроническими, врач советует обратиться к специалистам для диагностики и назначения лечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-нутрициолог Екатерина Гузман сообщала, что свежий зеленый горошек содержит максимальное количество витаминов, антиоксидантов и минералов, а также особенно полезен для поддержания зрения, сердца и нервной системы. Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько воды нужно пить в день.

    19 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    Мединский увидел символизм в фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал совместное фото лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского из Овального кабинета.

    В своем Telegram-канале Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Он также обратил внимание на портреты бывших американских президентов – Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, их объединяет роль России в судьбе США. Он напомнил, что Екатерина II в 1780 году подписала Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, что помогло молодой американской республике избежать морской блокады со стороны Британии.

    Мединский также напомнил, что в 1863 году император Александр II отправил две военные эскадры для охраны побережья США. «Это называлось «демонстрацией флага»: готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», – написал Мединский. Он также процитировал министра иностранных дел России того времени Александра Горчакова о желании «сохранения неразделенной нации».

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    19 августа 2025, 19:19 • Новости дня
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей

    Мединский напомнил Стуббу о финских обстрелах Ленинграда в 1941 году

    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда, процитировав материалы финской прессы за осень 1941 года.

    Мединский в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба об «опыте взаимодействия с Россией» на переговорах в Вашингтоне. Помощник российского лидера отметил, что упомянутый финский опыт включал артиллерийские обстрелы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

    «Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей», – написал он. Мединский напомнил, что газета «Ууси Суоми» в 1941 году писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским».

    По словам Мединского, сейчас подобные действия в Финляндии называют «опытом взаимодействия».

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова, пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года.

    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    19 августа 2025, 19:44 • Новости дня
    Каллас пообещала новые санкции против России

    Каллас: ЕС будет тренировать ВСУ и вводить санкции против России

    Каллас пообещала новые санкции против России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не доверяет договоренностям с Россией по урегулированию на Украине, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Каллас написала, что Брюссель «не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания» по данному вопросу, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что, по мнению ЕС, «гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию и не дать ей перегруппироваться». В связи с этим, европейские страны продолжат тренировать Вооруженные силы Украины и разрабатывать новые антироссийские санкции.

    Она сообщила, что следующий пакет санкций ЕС против Москвы должен быть готов к следующему месяцу. Вопрос об ужесточении ограничительных мер будет вынесен на обсуждение министров иностранных дел и обороны Евросоюза на встрече, намеченной на 28–30 августа в Брюсселе. Общего заявления по итогам экстренного саммита ЕС пока не опубликовано.

    Ранее глава нидерландского правительства Дик Схоф заявил, что европейские страны намерены дальше поддерживать Украину и усиливать санкционное давление на Москву.

    Официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    19 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»

    Захарова: Украина не желает забирать из плена тысячу своих военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Киев не проявляет интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.

    Киев не выражает желания забирать тысячу военных Вооруженных сил Украины, находящихся в российском плену. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина ценна для НАТО, потому что «знает, как убивать русских».

    Захарова прямо спросила: «Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают».

    Ранее неоднократно поднимались вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, однако, по словам дипломата, Киев зачастую затягивает процесс и неохотно идет на возврат своих военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о получении от России перечня украинских военных, которых Москва готова освободить при условии согласия Киева принять их обратно.

    В Сумской области родственники погибших солдат Вооруженных сил Украины не могут получить тела из-за распоряжения украинского командования, даже если смерть зафиксирована в госпитале. Из тысячи украинских военнослужащих, ранее обратившихся к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    19 августа 2025, 17:47 • Новости дня
    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией

    Орбан предложил на онлайн-саммите ЕС срочно собрать саммит с Россией

    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением собрать саммит лидеров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости». Он сообщил, что инициатива обсуждалась на онлайн-саммите ЕС во вторник.

    Орбан написал в соцсети Facebook (продукт компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистская): «На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа – Россия». Другие детали инициативы и возможные сроки обсуждения не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения.

    Вопрос санкций на российско-американском саммите на Аляске не обсуждался, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Президент США Дональд Трамп допустил, что договоренности по урегулированию ситуации на Украине могут так и не быть достигнуты.

    19 августа 2025, 18:03 • Новости дня
    Завершено следствие по делу о хищениях при возведении фортификаций в Курской области

    Завершено расследование хищений при возведении фортификаций в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области завершено.

    Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы. Бывший глава АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его экс-помощник Игорь Грабин обвиняются в хищениях в особо крупном размере.

    По делу также проходят гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов и бывший гендиректор обанкротившейся компании «КТК сервис» Андрей Воловиков.

    Суд рассматривает ходатайство следствия об установлении определенного срока для ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. «Рассматривается ходатайство следствия об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела Воловикова А.Н., Грабина И.В., Лукина В.В., Спиридонова Д.Ю.», – заявила судья.

    В начале августа врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что руководство региона официально решило ликвидировать Корпорацию развития.

    Ранее Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения. Он сообщал, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

    19 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету

    Лавров: Финляндия нарушила нейтралитет, вступив в НАТО

    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финляндия нарушила прежние обязательства о вечном нейтралитете, став участником НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Заявление Лаврова прозвучало в эфире «России-24», передает ТАСС.

    Глава МИД напомнил, что ранее руководители Финляндии подписали соглашение о вечном нейтралитете, предусматривающее неприсоединение к военным блокам, направленным против другой стороны.

    «Они [руководители Финляндии] подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны», – сказал министр. Он задался вопросом, где сейчас эти договоренности, напомнив, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс, который официально считает Россию врагом.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    19 августа 2025, 15:26 • Новости дня
    В России отменили обществознание для учеников пятых-седьмых классов

    Львова-Белова: В России отменили обществознание для учеников пятых-седьмых классов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обществознание для учеников пятых-седьмых классов исключили из школьной программы, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    В своем Telegram-канале омбудсмен уточнила, что этот предмет заменят курсом «История нашего края», который будет включать изучение истории родного региона.

    Такое изменение затронет именно среднее звено, то есть учащихся с пятого по седьмой класс.

    Также с начала нового учебного года в ряде российских школ оценки за поведение введут в пилотном режиме.

    Ранее Минпросвещения приняло решение синхронизировать учебники по физике, химии, математике и биологии. Министерство также сообщило об исключении обществознания из учебной программы для шестых и седьмых классов.

    19 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    Львова-Белова сообщила о нововведениях в школах с 1 сентября
    Львова-Белова сообщила о нововведениях в школах с 1 сентября
    @ Владимир Мукагов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале напомнила о нововведениях в школах с 1 сентября.

    «Контрольные работы (в том числе всероссийские проверочные работы) станут занимать не больше 10% учебного времени по каждому предмету. <...> В некоторых школах в пилотном режиме введут оценки за поведение», – сказано в посте.

    Также омбудсмен указала на то, что в школах будет действовать новый порядок оказания медицинской помощи – появится должность медицинской сестры-специалиста.

    Кроме того, родителям позволят находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы контролировать соблюдение условий для экзаменуемых и защищать права выпускников, добавила Львов-Белова.

    Напомним, омбудсмен также отметила, что в пятых–седьмых классах обществознание исключат из расписания, но добавят учебный курс «История нашего края».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения приняло решение синхронизировать учебники по физике, химии, математике и биологии. Министерство также сообщило об исключении обществознания из учебной программы для шестых и седьмых классов.

    К тому же Львова-Белова ранее сообщала, что профилактические беседы и внимание к изменениям в поведении ребенка помогут уберечь подростков от вовлечения в преступную деятельность через интернет.

    19 августа 2025, 23:13 • Новости дня
    Удар БПЛА привел к полному отключению электроснабжения в Запорожской области

    Атака БПЛА стала причиной отключения электричества в Запорожской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Бригады энергетиков вышли на восстановительные работы в Запорожской области после полного отключения электроснабжения, причиной которого стала очередная атака дронов ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

    «Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала очередная террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию», – сказано в посте.

    По словам Балицкого, бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения и переключением на резервные линии.

    «Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток. Специалисты работают в усиленном режиме», – добавил губернатор.

    Напомним, ранее Балицкий сообщил о полном отключении электроснабжения в регионе.

    Как писала 15 августа газета ВЗГЛЯД, Балицкий опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о якобы введении ограничений на подачу электроэнергии в регионе.


    19 августа 2025, 18:55 • Новости дня
    AFP: Зеленский отклонил предложение о переговорах в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение о переговорах в Москве, пишет AFP.

    По данным AFP, идея была озвучена во время саммита на Аляске, передает РБК. Зеленский, который находился в тот момент в Белом доме, сразу ответил отказом, сказав: «Нет».

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    19 августа 2025, 16:02 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Франции и ФРГ разместить войска на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не вызовет затруднений для России.

    «У нас европейские страны, они выйдут на передний план, в их числе Франция и Германия. Они хотят разместить свои войска [на Украине], не думаю, что это будет проблемой [для России]», – сказал он в интервью Fox News, передает ТАСС.

    Ранее МИД России заявил, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    20 августа 2025, 02:51 • Новости дня
    Хищения и растраты при фортификациях привели к прорыву ВСУ в Курскую область

    ТАСС: Хищения при фортификациях привели к прорыву ВСУ в Курскую область

    Tекст: Ирма Каплан

    Хищения и растрата при строительстве оборонительных объектов на границе с Украиной привели к прорыву ВСУ в Курскую область и миллиардным убыткам в бюджете, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Действия обвиняемых Смирнова и Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

    Главными фигурантами дела о мошенничестве стали бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. Однако еще не все  соучастники преступления, вменяемого Смирнову и Дедову, установлены.

    «Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности», – добавили правоохранители.

    Также устанавливаются все эпизоды преступной деятельности участников группы, уточнили источники агентства.

    Напомним, Смирнов и Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Также в рамках предварительного следствия был  этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин, экс-помощник бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Обоим вменили растрату. Кроме того, в столичном СИЗО содержится гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов по обвинению в растрате.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

    МВД уточнило, что экс-глава региона Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанного с освоением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Экс-главу Курской области Смирнова  задержали по подозрению в мошенничестве в апреле.

    20 августа 2025, 02:21 • Новости дня
    Захарова в годовщину гибели Дугиной заявила о неотвратимости наказания виновных

    Захарова: Преступление против Дарьи Дугиной не имеет срока давности

    Захарова в годовщину гибели Дугиной заявила о неотвратимости наказания виновных
    @ Telegram-канал Марии Захаровой

    Tекст: Ирма Каплан

    В третью годовщину гибели от организованного украинскими спецслужбами теракта российской журналистки, публициста и общественного деятеля Дарьи Дугиной официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об ответственности, которая настигнет террористов и покарает за содеянное.

    «На это подлое убийство так и не отреагировали ни западные псевдодемократии, ни послушные им профильные международные структуры, оставив без внимания и другие кровавые преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров», – отметила Захарова в комментарии для МИД России.

    Она указала на то, что под покровительством кураторов, киевский режим продолжает планомерно искоренять любые проявления инакомыслия, вести охоту на представителей российской медиасферы.

    «Чтим подвиг всех работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга, и сделаем все, чтобы призвать виновных в совершении этих злодеяний к ответу», – отметила она.

    По словам дипломата, трагическая судьба Дугиной стала для миллионов людей символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности идеалам. Именем Дарьи Дугиной названы улицы российских городов, ее образ увековечен на памятных муралах и мемориальных знаках, в ее творчестве, инициативах и проектах.

    «Преступление против Дарьи Дугиной не имеет срока давности. Виновные в его совершении будут найдены и понесут неотвратимое наказание», – резюмировала Захарова.

    Напомним, в августе 2022 года в Москве убили журналистку Дугину. По данным ФСБ, убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже она покинула Россию на автомобиле. Ее сообщником  стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Оба фигуранта включены в список террористов.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, памятник Дарье Дугиной появится в парке Захарово, где журналистка трагически погибла, сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

    20 августа 2025, 00:27 • Новости дня
    Минобороны сообщило о десятках уничтоженных дронов ВСУ над Россией за три часа

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы ПВО уничтожили за три часа с вечера вторника 23 украинских дрона над пятью регионами России, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что восемь дронов уничтожено над территорией Курской области, семь – над Брянской, пять – над Белгородской областью. Еще два БПЛА сбили над Республикой Крым и один – над акваторией Черного моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два украинских беспилотника самолетного типа были сбиты над Белгородской областью и Черным морем в течение дня 19 августа.

    Кроме того, поздним вечером вторника стало известно, что удар БПЛА привел к полному отключению электроснабжения в Запорожской области.


    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

