Эндокринолог рассказала о неожиданных причинах запора у взрослых

Tекст: Ирма Каплан

К физиологическим факторам относятся избыточное употребление алкоголя и кофеина, малоподвижный образ жизни, недостаток клетчатки и жидкости в рационе.

Патологические причины включают синдром раздраженного кишечника, гипотиреоз, сахарный диабет, онкологические заболевания кишечника, рассказала Гудожникова «Газете.Ru».

«Интересно, что такое тяжелое психоэмоциональное состояние как депрессия также может быть причиной запоров. В этом случае нарушения вегетативной нервной системы приводят к недостаточной иннервации кишечника, что в свою очередь вызывает запоры», – сказала врач.

Она отметила, что американские ученые установили связь между регулярными запорами и депрессией: треть пациентов с запорами подвержена депрессивным состояниям, а причиной может быть нехватка серотонина в нервных клетках.

Для профилактики и устранения запоров врач рекомендует увеличить потребление воды до полутора литров в день, обогатить рацион овощами, фруктами и кашами, регулярно заниматься физической активностью. Полезными будут продукты, богатые клетчаткой и калием, например, отруби, курага и чернослив.

Если самостоятельные меры не помогают и запоры становятся хроническими, врач советует обратиться к специалистам для диагностики и назначения лечения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-нутрициолог Екатерина Гузман сообщала, что свежий зеленый горошек содержит максимальное количество витаминов, антиоксидантов и минералов, а также особенно полезен для поддержания зрения, сердца и нервной системы. Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько воды нужно пить в день.