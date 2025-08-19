  • Новость часаБелый дом допустил поддержку Украины с воздуха
    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины
    Магнитная буря началась из-за корональной дыры на Солнце
    Каллас пообещала новые санкции против России
    Американцы считают Путина сильным лидером
    Белый дом признал отдаление мира на Украине из-за Байдена
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»
    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    6 комментариев
    19 августа 2025, 20:44 • Новости дня

    Опрос: Американцы считают Путина сильным лидером

    Опрос The Economist и YouGov показал, что американцы считают Путина сильным лидером

    Опрос: Американцы считают Путина сильным лидером
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Результаты недавнего исследования показали, что значительное число жителей США считают российского президента Владимира Путина выдающимся руководителем.

    Большинство граждан США считают президента России Владимира Путина сильным лидером, передает ТАСС. К таким выводам пришли исследователи из The Economist и компании YouGov, опросившие американцев в середине августа.

    Согласно результатам исследования, 32% респондентов считают Путина очень сильным лидером, еще 41% заявил, что президент России «в какой-то степени» обладает качествами сильного руководителя.

    Опрос проводился с 15 по 18 августа среди 1568 взрослых жителей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске его популярность среди американцев выросла. Особенно заметный рост поддержки Трампа наблюдается среди афроамериканской и латиноамериканской аудитории.

    19 августа 2025, 01:08 • Новости дня
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут

    Ушаков подтвердил 40-минутный телефонный разговор Путина и Трампа

    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Разговор «продолжался где-то минут 40». Трамп проинформировал Путина о завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, сообщил Ушаков.

    Лидеры России и США поддержали «продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины». При этом, как сообщил Ушаков, «обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах».

    Путин тепло поблагодарил Трампа за прогресс, достигнутый в ходе встречи на Аляске, и отметил важность предпринимаемых лично президентом США усилий по урегулированию конфликта на Украине.

    Стороны договорились «тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам». Ушаков заявил, что разговор был «откровенным и весьма конструктивным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bild заявил, что Трамп якобы прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским ради телефонного разговора с президентом России. Белый дом не подтвердил эту информацию.

    Комментарии (6)
    19 августа 2025, 07:33 • Новости дня
    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные

    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные из-за санкций

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации на Аляске была вынуждена заправлять свои самолеты за наличность из-за санкционных ограничений, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Санкции против российского банковского сектора привели к тому, что делегации России на Аляске пришлось заправлять самолеты за наличные деньги, сказал Рубио в интервью NBC News, передает «Лента.ру».

    Госсекретарь США отметил, что санкции против России продолжают действовать, в чем наглядно убедилась российская делегация.

    По итогам переговоров на Аляске президент России Владимир Путин согласился с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча президентов России и США приближает мир на Украине.

    Комментарии (21)
    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В коридоре Белого дома, рядом с залом, где находилась украинская делегация, повесили снимки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также фото со скандальной встречи Трампа и Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.

    По сообщению украинских СМИ, всего на стене повесили четыре фото: два из них запечатлели скандальную встречу Трампа и Зеленского, состоявшуюся в феврале, а еще два – моменты с саммита Путина и Трампа на Аляске, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп и Зеленский провели беседу в Овальном кабинете. Позднее к переговорам присоединились европейские лидеры.

    Карикатура

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 02:40 • Новости дня
    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Мерц: Трамп договорился о встрече Путина и Зеленского в течение двух недель

    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп договорился о встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в течение двух недель, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    По словам Мерца, в ходе переговоров в Белом доме устроили перерыв, во время которого «американский президент поговорил с президентом РФ по телефону и договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель». Место переговоров пока не определено, передает ТАСС.

    После двусторонней встречи, как уточнил Мерц, Трамп планирует пригласить Путина и Зеленского на трехсторонние переговоры. Кроме того, Мерц сообщил о запланированной на 19 августа видеоконференции коалиции желающих по вопросам Украины.

    Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на свои источники заявил, что Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече между Путиным и Зеленским.

    Комментарии (8)
    19 августа 2025, 10:57 • Новости дня
    Sky News: Путин изменил позицию Трампа по Украине после встречи в Аляске

    Sky News: Трамп изменил приоритеты по Украине после встречи с Путиным

    Sky News: Путин изменил позицию Трампа по Украине после встречи в Аляске
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе последних обсуждений по Украине Дональд Трамп изменил свой курс на перемирие после встречи с Владимиром Путиным в Аляске, что свидетельствует о сильном влиянии Москвы, пишет Sky News.

    Влияние Владимира Путина на переговоры в Белом доме было ощутимо, несмотря на его физическое отсутствие, пишет Sky News.

    Для Москвы сейчас важно удержать Дональда Трампа на своем пути к миру – речь идет о согласовании условий урегулирования конфликта ещё до прекращения огня. Российская сторона уверена, что именно такой подход даст ей наибольшие рычаги влияния, пока боевые действия продолжаются.

    Одним из ключевых моментов стал разговор в Овальном кабинете. Трамп, находясь рядом с Владимиром Зеленским, сказал журналистам: «Я не думаю, что вам нужно прекращение огня». Это стало неожиданным разворотом в позиции Трампа – последние полгода он выступал за немедленное прекращение огня, однако после встречи с Владимиром Путиным на Аляске изменил свою точку зрения.

    Еще одна деталь – изменившийся формат общения. В то время как Владимир Путин в Аляске не отвечал на вопросы журналистов, здесь Зеленский подвергся тщательной проверке на брифинге – как отмечает издание, чтобы убедиться, что он усвоил прошлые уроки. Это подчеркивает особенное отношение Трампа к российскому лидеру.

    Также внимание привлек телефонный звонок Трампа с Путиным, который произошел прямо во время встречи с европейскими лидерами. Как пишет Sky News, этим Трамп будто бы продемонстрировал необходимость сначала согласовать позиции с Путиным, прежде чем продолжить обсуждение с остальными участниками.

    Подробности обсуждаемых условий мирного соглашения пока неизвестны. Однако Sky News отмечает, что все происходящее говорит о том, что документ разрабатывается по сценарию Москвы: формально процесс идет в стенах Белого дома, но «главным архитектором остается Кремль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон более не передает вооружения киевскому режиму, а продает их, получая деньги от Европы. США захотели сделать Украину поставщиком оружия для европейских стран. Украина и Европа оказались в ловушке, созданной политикой бывшего президента Дональда Трампа.

    Комментарии (4)
    19 августа 2025, 06:33 • Новости дня
    Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа
    Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа
    @ @WhiteHouse

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп ведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», – указывает Белый дом в комментарии к фото в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    На снимке также видно, что в Овальном кабинете присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. 

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 07:11 • Новости дня
    В Германии рассекретили слова Путина в 1994 году о Крыме

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Архивные документы с заявлениями президента России Владимира Путина о русскоязычном населении на востоке Украины, в Крыму и на севере Казахстана опубликованы в немецкой прессе.

    Архивные материалы 1994 года опубликовало издание Der Spiegel, передает «Газета.Ru».

    В них содержатся высказывания Путина о принадлежности Крыма, восточных регионов Украины и северных территорий Казахстана России. Тогда политик указывал на историческую связь этих земель с Россией.

    «Невозможно объяснить, почему эти земли стали частью других государств, если там живут миллионы соотечественников», – привело издание слова Путина.

    Также Путин особо отмечал, что защита интересов России не означает стремления к восстановлению империи.

    Ранее в Вашингтоне прошли переговоры президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Американский лидер отметил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    Bild заявил о прерванных Трампом переговорах с Зеленским и ЕС для звонка Путину

    Bild: Трамп прервал переговоры с Зеленским и ЕС ради звонка Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами Европы и Владимиром Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пишет таблоид Bild.

    «Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину», – приводит РИА «Новости» текст сообщения корреспондента Bild.

    По словам корреспондента, продолжение переговоров состоится в Овальном кабинете.

    Ранее Трамп заявил, что после встречи с европейскими лидерами и Зеленским собирается устроить еще одно «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете. Такое обсуждение не было запланировано в расписании президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что планирует позвонить российскому президенту Владимиру Путину сразу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими руководителями.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 00:44 • Новости дня
    Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа с Путиным

    Axios: Трамп позвонил Путину

    Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Axios.

    «Президент Трамп позвонил российскому президенту Владимиру Путину, когда украинский президент Владимир Зеленский и семеро европейских лидеров собрались в Белом доме», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Axios.

    Журналист Fox News Джеки Хайнрих передает, что Белый дом не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что ради телефонного разговора с Путиным Трамп прервал встречу с европейскими лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Трамп прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с Путиным, заявлял таблоид Bild.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 01:33 • Новости дня
    Трамп заявил о планах подготовить встречу Путина и Зеленского
    Трамп заявил о планах подготовить встречу Путина и Зеленского
    @ The Kremlin Moscow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что «начал подготовку» ко встрече российского лидера с Владимиром Зеленским.

    Трамп сообщил, что после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме он позвонил российскому президенту, передает РИА «Новости».

    Кроме того, он заявил, что «начал подготовку ко встрече, место которой будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским».

    «После этой встречи у нас будет трехсторонняя, в которую войдут оба президента и я», – заявил Трамп.

    По словам Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф займутся координацией с Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор по инициативе американской стороны. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп поддержали «продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины». При этом, как сообщил Ушаков, «обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах».

    Комментарии (3)
    18 августа 2025, 22:42 • Новости дня
    Канцлер Германии заявил о желании добиться перемирия на Украине

    Мерц: Трудно представить следующую встречу по Украине без приостановки огня

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине.

    Канцлер подчеркнул, что Германия хотела бы приостановки огня на Украине как можно скорее, отмечая, что «следующая встреча» не должна проходить без этого шага.

    «Мы бы больше всего хотели приостановки огня, – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News. – Я не могу себе представить, что следующая встреча пройдет без приостановки огня».

    Он также отметил необходимость попытаться оказать давление на Россию, чтобы продвинуться в переговорах. Мерц добавил, что встреча между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, «по всей видимости», прошла «хорошо», но дальнейшие шаги будут более сложными. По словам канцлера, впереди предстоят трудные переговоры, однако путь к урегулированию остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беседа Трампа и Владимира Зеленского состоялась в понедельник в Овальном кабинете. Трамп заявил, что на предстоящих переговорах с Зеленским и лидерами Европы поднимет вопрос обмена территориями с учетом текущей линии соприкосновения на Украине. Ранее он также сообщил, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 22:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии Путина принять гарантии безопасности для Украины

    Трамп: Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин согласился, что Москва примет гарантии безопасности для Украины, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, этот вопрос обсуждался на саммите на Аляске и стал одним из ключевых пунктов, которые следует принимать во внимание.

    «Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины», –приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Также Трамп добавил, что считает вероятность агрессии против Украины со стороны России «преувеличенной». Он сообщил, что «с оптимизмом смотрит» на ожидаемое соглашение, «которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины». По его мнению, агрессии «не произойдет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Овальном кабинете состоялась беседа между Трампом и Владимиром Зеленским. Встреча продолжалась час.

    Комментарии (2)
    19 августа 2025, 03:48 • Новости дня
    Макрон заявил о выборе места встречи Путина и Зеленского в ближайшие часы

    Макрон: Место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы

    Tекст: Антон Антонов

    По словам французского президента Эммануэля Макрона, место двустороннего контакта президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского будет выбрано в ближайшее время.

    Макрон отметил, что состоялся телефонный разговор между российским лидером и президентом США. «Было зафиксировано, что сначала будет желание провести двустороннюю встречу между… Зеленским и президентом Путиным в месте, которое будет определено в ближайшие часы», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    По его словам, трехсторонняя встреча с участием США может пройти через две-три недели после двустороннего контакта.

    Он заявил, что лидеры европейских стран и США рассчитывают организовать прямое общение между Путиным и Зеленским в ближайшие дни и настаивают на введении режима прекращения огня на время переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели сорокаминутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече Путина с Зеленским. Зеленский сказал, что Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией.


    Комментарии (4)
    18 августа 2025, 21:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышенное внимание к Ростовской области на федеральном уровне

    Политолог Асафов назвал Ростовскую область транспортными воротами в Донбасс

    Эксперт объяснил повышенное внимание к Ростовской области на федеральном уровне
    @ GennadyL/wikipedia.org

    Tекст: Олег Исайченко

    Ростовская область является важным транспортным узлом юга страны. Кроме того, это значимый сельскохозяйственный и промышленный регион. Именно поэтому все стоящие перед областью задачи обсуждаются на самом высоком уровне, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В понедельник Владимир Путин провел встречу с врио главы Ростовской области Юрием Слюсарем.

    «Ростовская область на сегодняшний день является ключевым регионом для Юга России. Это в том числе транспортные «ворота» в Донбасс и экономический тяжеловес по меркам всего федерального округа. Поэтому Владимир Путин не случайно уделяет данному направлению первостепенное внимание», – сказал политолог Александр Асафов.

    «На плечах Юрия Слюсаря лежит крайне ответственная задача: не только сохранить уже имеющиеся достижения региона, но и преумножить их. В реализации данной задачи ему поможет собственный управленческий стиль – он активно встречается с людьми, представителями муниципальной власти. Это акцент на тесный личный контакт», – отмечает он.

    «Сделано уже немало. Слюсарь включился в решение проблем с общественным транспортом, вывозом мусора. Стремится восполнить сформировавшийся дефицит кадров: молодых профессионалов в области оберегают и проводят по всему карьерному пути. Кроме того, ведется активная деятельность по поддержке ветеранов СВО», – считает эксперт.

    «Строится Ростовское транспортное кольцо. В регионе долгое время сохранялась сложная транспортная ситуация – местные пробки порой превосходили по масштабу даже московские. Реализация проекта призвана решить эту наболевшую проблему, существенно улучшив качество жизни горожан. Однако значение инициативы выходит за рамки социальной сферы – она также даст мощный импульс развитию логистического потенциала области», – уточняет он.

    «Кроме того, у Слюсаря богатый управленческий опыт. Он долгое время трудился на посту руководителя Объединенной авиастроительной компании. То есть он сможет способствовать развитию машиностроения, а также помогать в реализации проекта БАС, который включает в себя производство БПЛА и их комплектующих», – заключил Асафов.

    В понедельник Владимир Путин встретился с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщает официальный сайт Кремля. В рамках встречи были обсуждены социально-экономические перспективы региона, а также планы по развитию промышленности и сельского хозяйства. В частности, президент отметил, что в области наблюдается падение производства в аграрном секторе.

    Слюсарь объяснил, что это связано с неблагоприятными погодными условиями: сильные заморозки, высокая температура воздуха, засухи и маловодье. При этом еще недавно область была лидером в сборах урожая. «С 2021 по 2023 были годы рекордов. Доходили до 16 млн тонн. Такого даже в Союзе не было», – напомнил он.

    Кроме того, в ходе встречи президент и врио главы Ростовской области затронули ситуацию с медицинскими кадрами в регионе. Укомплектованность в этой области составляет 77-78%. Слюсарь отметил, что этим вопросом необходимо заниматься системно, максимально используя потенциал уроженцев региона: «Учиться, возвращать назад в родное село». Также обсуждались вопросы поддержки участников СВО и членов их семей.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 02:48 • Новости дня
    Зеленский: Даты контактов с Россией пока нет

    Tекст: Антон Антонов

    Дата двусторонних контактов между Украиной и Россией не определена, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил, что даты двусторонних контактов между Украиной и Россией пока не согласованы. Он подчеркнул, что на встречах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами была подтверждена готовность к «трехсторонней и двусторонней встречам», передает ТАСС.

    «Вопрос территорий – это вопрос, который мы оставим для меня с (президентом России Владимиром) Путиным», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп договорился о встрече президента России и Зеленского в течение двух недель. Сам Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече между Путиным и Зеленским.

    Комментарии (0)
    Главное
    Завершено следствие по делу о хищениях при возведении фортификаций в Курской области
    Участие в «Интервидении-2025» подтвердили 19 стран
    В России отменили обществознание для учеников пятых-седьмых классов
    Лавров прокомментировал оплату топлива наличными делегацией РФ на Аляске
    Дизайнер рассказал об истории костюма Зеленского для встречи с Трампом
    Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь
    В Новой Зеландии осудили первого в истории страны шпиона

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

    «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробности

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

