СК начал проверку сообщений о рабстве на воронежской ферме
Следователи начали проверку информации о якобы удержании в рабстве на одной из ферм в Воронежской области людей и их избиениях, сообщили в региональном следственном управлении СК.
На ферме под Воронежем якобы находилось до 100 человек, которых заманивали обещаниями зарплаты до 2 тыс. рублей в день и проживанием, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Сообщается, что людей удерживали против воли, кормили просроченными продуктами, а при попытках побега или плохой работе избивали. Работников выпускали с территории только под присмотром для похода в магазин.
Проводится доследственная проверка.
Ранее СК сообщал, что жителя Приморского края лишили документов и принудили к сверхурочной работе на месторождении «Ясный» в Амурской области. В отношении подозреваемых завели дело по статье об использовании рабского труда.