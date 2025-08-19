Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие Южной группировки уничтожили роботизированную платформу Вооружённых сил Украины в районе Константиновки, передает ТАСС.

По данным Минобороны России, платформа использовалась для подвоза боекомплекта и провизии на передовую. В ведомстве уточнили: «Точным попаданием ударного БПЛА платформа полностью уничтожена».

Работу штурмовых подразделений поддерживают расчёты беспилотников и артиллерии. Они выявляют и уничтожают технику и личный состав противника как на передовой, так и в прифронтовой полосе.

Кроме того, операторы БПЛА 88-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили в лесополосе близ Звановки вражеский пикап. Совместно с расчётом 122-мм гаубицы автомобиль был поврежден на ходу и впоследствии полностью выведен из строя.

Разведчики 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады также поразили пункт управления БПЛА противника в районе Серебрянки. Для этого использовались точные удары из 152-мм гаубицы «Мста-Б».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные силы России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. ВСУ за сутки потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».