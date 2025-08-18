В ГД предложили защитить педагогов от общения с родителями вне работы

В ГД предложили защитить учителей от общения в чатах вне работы

Tекст: Евгения Караваева

Депутаты от фракции «Новые люди» направили министру просвещения России Сергею Кравцову письмо с предложением закрепить за педагогами право не отвечать в мессенджерах вне рабочего времени, пишет ТАСС.

Авторы инициативы считают целесообразным рекомендовать образовательным организациям установить предельное время для служебного взаимодействия и исключить дисциплинарные меры за отсутствие отклика вне работы.

Они также просят включить соответствующие положения в типовые трудовые договоры и должностные инструкции. В письме отмечается, что сейчас в школах часто ожидают круглосуточной доступности учителей, включая выходные и ночи, а такая нагрузка не оплачивается и не учитывается в обязанностях.

Депутаты подчеркнули, что случаи предъявления претензий педагогам за несвоевременные ответы в чатах становятся все более частыми. В Трудовом кодексе и действующих нормах нет прямого запрета на подобную практику, из-за чего возникает правовая неопределенность.

По мнению авторов, новая мера укрепит профессиональную защищенность учителей и улучшит образовательный климат. В письме указано: «Создание разумных цифровых границ – это не просто защита права на отдых, это также забота о качестве образования, поскольку учитель, находящийся в состоянии постоянной перегрузки, объективно не может в полной мере реализовывать свои профессиональные задачи».

Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, платформа Сферум завершила интеграцию в национальный мессенджер МАХ. «Это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями», заявил - Сергей Кравцов.

Ранее чат-бот Рособрнадзора стал доступен учителям по всей России.