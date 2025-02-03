Чат-бот Рособрнадзора стал доступен учителям по всей России

Tекст: Валерия Городецкая

Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» стал доступен педагогам всех регионов России с начала января 2025 года, сообщает пресс-служба VK. Этот инструмент ранее тестировался в Пензенской и Владимирской областях и подтвердил свою эффективность.

Чат-бот призван облегчить педагогам решение вопросов, связанных с бюрократической нагрузкой, таких как управление документами и участие в мероприятиях, выходящих за рамки образовательной программы. Сервис работает в смешанном формате: часть вопросов решается автоматически, а сложные запросы передаются региональным экспертам.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что внедрение чат-бота направлено на повышение качества взаимодействия с педагогами и защиту их прав. Он выразил надежду, что новый инструмент станет надежным помощником в работе учителей.

Руководитель сервиса Сферум Рубен Акопов подчеркнул, что чат-бот был создан в ответ на запросы педагогического сообщества и уже показал свою надежность в пилотных регионах. Для использования сервиса необходимо зарегистрироваться в Сферуме и подтвердить свой статус учителя. Чат-бот доступен по ссылке на платформе.

«Сферум регулярно совершенствует сервис, учитывая пожелания педагогического сообщества. Одним из таких запросов была возможность коммуникаций педагогов с представителями Рособрнадзора. Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» был успешно протестирован в двух пилотных регионах и уже подтвердил свою надежность с момента запуска в начале января 2025 года по всей России. Надеемся, что новый инструмент поможет учителям оперативно и удобно получать ответы по всем вопросам, связанным с бюрократической нагрузкой», – сказал Акопов.

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное обучение более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы. Сервис предоставляется абсолютно бесплатно.