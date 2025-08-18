  • Новость часа«Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    Украина и Европа угодили в ловушку Трампа
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    Политолог: Европейцы боятся встречи Трампа с Зеленским один на один
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за его свитера (видео)
    Полянский призвал учитывать мнение граждан Украины в России при урегулировании
    Bild: Трамп проведет отдельную встречу с Зеленским без европейцев
    Захарова предупредила о контроле военных во Франции над переехавшими учеными
    Пушилин сообщил о боях у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР
    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как не стать скуфом

    Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.

    9 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берет реванш.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    53 комментария
    18 августа 2025, 02:22 • Новости дня

    Американский охранник потерял сознание на встрече Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита на Аляске, где состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, одного из американских охранников пришлось унести без сознания, сообщил журналист Павел Зарубин.

    «Даже американские охранники не выдерживали напряжения, кого-то уносили в обморочном состоянии», – заявил Зарубин в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал о сложностях работы переводчика на саммите Россия-США. Зарубин также опубликовал видеозапись, на которой Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР». На другой опубликованной видеозаписи видно, как президент России во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с текстом в сторону.

    17 августа 2025, 16:33 • Новости дня
    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией

    Трамп сообщил о значительном прогрессе в отношениях США и России

    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал развитие отношений между Вашингтоном и Москвой, отметив достижение значительного прогресса.

    Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях между Вашингтоном и Москвой, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил: «Большой прогресс по России. Не отключайтесь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске прошли очень продуктивно.

    Президент России Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа боится отпускать Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом. Для Старого Света принципиально важно не допустить прекращения конфликта, однако заставить главу Белого дома отказаться от идеи заключения мирного договора с Россией они вряд ли сумеют, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Трамп в понедельник встретится с Зеленским в Вашингтоне, где последнего будет сопровождать когорта лидеров стран ЕС.

    «Владимир Зеленский действительно угодил в ловушку Дональда Трампа. Украинские националисты на взводе. Их, конечно, пытаются задобрить: в своем недавнем обращении Зеленский заявил, что он не станет выводить войска с территории Донбасса. Однако эта тема, как и обсуждение любых уступок в пользу России со стороны Украины, крайне взрывоопасна», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Власть Зеленского долгое время опиралась на идейных националистов, что сделало украинское руководство зависимым от этой группы. Банковая не может пойти им наперекор, поскольку в таком случае в стране начнется масштабный кризис. Но в то же время терять поддержку со стороны Вашингтона им не хочется», – акцентирует она.

    «То есть Зеленский оказался меж двух огней: с одной стороны Трамп, ожидающий от него согласия на уступки, с другой – националисты, не желающие договариваться с Москвой. В сложившейся ситуации Украина может опереться только на Европу, тоже не готовую к прекращению боевых действий», – полагает собеседница.

    «Сегодня именно ЕС и Британия являются главными интересантами продолжения конфликта. Но я сомневаюсь, что им удастся помочь Зеленскому отказаться от предложения США. По большому счету Старый Свет, как и Киев, тоже угодил в ловушку, поскольку Европа находится в экономической и военной зависимости от Вашингтона», – добавляет эксперт.

    «Конечно, Брюссель не во всем следует американскому фарватеру, но возможностей для ответного давления на Белый дом у него практически нет. Это и приводит к желанию европейских лидеров «всем скопом» направиться в Штаты в качестве «группы поддержки» Зеленского», – заключила она.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Он отметил, что после окончания саммита на Аляске у него прошел телефонный разговор с главой Белого дома, в ходе которого они обсуждали основные пункты переговоров США и России. На этом фоне он также заявил о поддержке идеи трехстороннего разговора Киева, Вашингтона и Москвы.

    Грядущую встречу в Белом доме в соцсети Truth Social вскоре подтвердил и сам президент Штатов. В своем сообщении он подчеркнул, что в настоящий момент «лучшим способом положить конец войне» является непосредственно заключение мирного соглашения, а не режим приостановки огня, который «зачастую не соблюдается».

    Американский лидер также добавил, что в случае, если диалог с Зеленским пройдет удачно, следующим этапом переговорного процесса станет встреча с Путиным. Однако планировавшийся трехсторонний формат рискует превратиться в дискуссию с большим количеством игроков. Так, западные СМИ сообщают, что в Вашингтон могут отправиться и некоторые европейские лидеры.

    Politico пишет, что в поездке Зеленского в столицу США может сопровождать президент Финляндии Александр Стубб, задачей которого станет «предотвращение любых разногласий», а также «убеждение главы Белого дома включить Европу» в дальнейшее обсуждение прекращения конфликта на Украине».

    В свою очередь Bild отмечает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер рассматривают возможность отправиться в понедельник в Вашингтон. Кроме того, «поддержать» Зеленского лично намерен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поездку в Вашингтон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) также подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Подобное рвение политиков Старого Света отправиться в понедельник в Вашингтон прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он написал: «Европейские и британские сторонники конфликта в панике». Действительно, ожидания лидеров ЕС от предстоящей встречи далеки от оптимистичных.

    Так, Sky News пишет, что Зеленский осознает опасность «попасть в очередную засаду в Овальном кабинете», однако он вынужден представлять себя «добровольным участником мирных переговоров». При этом издание отмечает, что на грядущей встрече его не будут поджидать «красная дорожка и аплодисменты».

    Комментарии (2)
    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 03:58 • Новости дня
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    @ Teresa Suarez/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил в интервью, что Париж будет препятствовать любым попыткам демилитаризации Украины и выступать за усиление ее армии как гарантии безопасности страны.

    «Все дипломатические усилия должны быть поддержаны, но реальность окажется на местах. <...> Пока продолжается российская агрессия, мы будем продолжать поддерживать Украину и поддерживать давление на путинский режим. Дипломатия опирается на это соотношение сил», – заявил Аддад в интервью La Trinubne.

    По его словам, Франция регулярно координирует свои действия с американскими, европейскими и украинскими партнерами по подготовке таких встреч, которая состоится в понедельник у Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

    «Наша поддержка Украины носит долгосрочный характер. Среди мер – санкции, которые мы только что усилили 18-м пакетом, поставками оружия, работой над гарантиями безопасности под руководством Франции», – добавил он.

    Аддад заявил, что гарантии безопасности Украины должны включать сильную армию страны, в связи с чем любые попытки демилитаризировать ее неприемлемы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что  российская сторона не допустит, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые могут стать угрозой для России и ее народа.

    экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о важной роли России в демилитаризации Украины.


    Комментарии (22)
    17 августа 2025, 06:47 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам для визита в Белый дом

    Канцлер Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом

    Канцлер ФРГ Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам для визита в Белый дом
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Следующим шагом на пути разрешения украинского конфликта станет встреча американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского в понедельник в Вашингтоне, подготовкой последнего к которой занимался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью телеканалу ARD предположил, что беседа с Трампом для Зеленского будет «очень значительной» с точки зрения протокола, имея в виду последний визит Зеленского в Белый дом.

    Мерц, который посетил Вашингтон в феврале и назвал свой разговор с Трампом достаточно успешным, дал Зеленскому «несколько советов о том, как ему следует себя вести во время следующего появления в Белом доме».

    «Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов о том, как ему следует себя вести во время следующего визита в Белый дом. Это во многом зависит от того, что запланировано на понедельник. Будет ли это снова в Овальном кабинете? Будет ли это в другой части Белого дома? Мы обсудим это завтра», – приводит ТАСС слова Мерца.

    По словам германского канцлера, вскоре также ожидается трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и российского президента Владимира Путина, о чем Трамп сообщил после саммита на Аляске.

    «Многие вопросы остаются открытыми, но, по крайней мере, переговоры начались. И это, безусловно, хорошая новость», – резюмировал Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские страны заявили, что поддерживают мирные инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, но европейская солидарность с Украиной останется непоколебимой, сказал канцлер Германии Мерц.

    Президент США Трамп в разговоре с лидерами ЕС после саммита с Владимиром Путиным заявил, что полное мирное соглашение по Украине важнее временного прекращения огня.

    Bild узнала, когда главы ФРГ, Франции и Британии определятся с поездкой в США.

    Комментарии (18)
    17 августа 2025, 19:53 • Новости дня
    В МИД рассказали о сложностях работы переводчика на саммите Россия-США

    Сотрудник МИД Садыков рассказал о сложностях работы переводчика на Аляске

    Tекст: Ольга Иванова

    Разница во времени между Россией и США стала серьезным испытанием для российского переводчика на переговорах президентов в Аляске.

    Российский переводчик сталкивался с непростыми условиями во время работы на саммите России и США на Аляске, передает «Вести». Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал, что разница во времени между странами составляла 11 часов, что значительно усложняло задачу специалиста.

    Садыков отметил: «Пока долетишь – не понимаешь до конца в каком часовом поясе находишься, какое число, сколько времени. Минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко формулировать».

    Журналист Павел Зарубин добавил, что российский переводчик в течение многих часов находился «на ногах». Несмотря на это, ему удалось «блестяще» выполнить задачи по обеспечению точности передачи переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 17:26 • Новости дня
    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме

    Уиткофф: В Белом доме Зеленского ждет обсуждение территорий

    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме
    @ Al Drago/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Договоренности между Россией и США по Украине станут предметом переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    США не навязывают Киеву решения по возможным территориальным уступкам, передает РИА «Новости». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договоренности с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому Зеленский и европейские партнеры приедут в понедельник в Белый дом – чтобы обсуждать это напрямую», – отметил Уиткофф.

    Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон выступает лишь посредником на переговорах и не диктует условия Киеву. По его словам, президент США был медиатором и искал пути для разрешения кризиса, а также Соединенные Штаты сохраняют роль медиатора во всех дискуссиях.

    Кроме того, Уиткофф сообщил, что США и Россия достигли договоренности о гарантиях безопасности для Украины, но итоговое решение теперь зависит от позиции Киева.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Мерц подтвердил свое участие в этой встрече. Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.

    Комментарии (6)
    17 августа 2025, 15:23 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР»

    Путин пошутил о свитере Лаврова с надписью «СССР» на Аляске

    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР» на встрече с американской делегацией в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с делегацией США на Аляске пошутил, назвав министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом» из-за его свитера с надписью «СССР», следует из видео в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина. Фрагмент беседы был снят в отеле Анкориджа за несколько минут до переговоров в расширенном формате.

    Как видно на видеозаписи, госсекретарь США Марко Рубио обратился к Лаврову со словами: «Мне нравится ваша рубашка», имея в виду свитер с надписью «СССР». В ответ Лавров объяснил Путину суть шутки и рассказал, о чем идет речь.

    На это Путин с улыбкой произнес: «Империалист!» После его реплики обе делегации рассмеялись, что добавило неформальности началу встречи.

    Ранее владелица бренда SelSovet заявила о резком росте спроса на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.

    Напомним, Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью «СССР».

    Политолог Алексей Мартынов объяснил значение надписи «СССР» на груди у Лаврова, прилетевшего на Аляску.

    Комментарии (3)
    17 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Стало известно о составе европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа

    Определен состав европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа

    Стало известно о составе европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры решили сопровождать Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, передает ТАСС. Помимо Мелони, в Вашингтон отправятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Перед вылетом Мелони примет участие в видеоконференции «коалиции желающих».

    Президент Финляндии Александр Стубб, как сообщается на сайте его офиса, также примет участие во встрече «коалиции желающих» по поддержке Украины в формате телефонного совещания 17 августа.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что 18 августа направится в США для участия во встрече Трампа с Зеленским и другими европейскими лидерами, сообщили в альянсе.

    Пресс-служба Даунинг-стрит объявила, что премьер-министр Британии также присоединится к Зеленскому на встрече в Белом доме. Он подтвердит, что его поддержка Украины продолжится так долго, сколько потребуется.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

    Также сообщалось, что Эмманюэль Макрон отправится вместе с Зеленским в США на встречу с Трампом.

    Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.

    Комментарии (22)
    17 августа 2025, 18:39 • Новости дня
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта.

    Трамп сделал репост сообщения пользователя в своей соцсети Truth Social.

    В опубликованном посте говорится: «Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она будет терять!».

    Трамп не добавил к репосту собственных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.

    Комментарии (7)
    17 августа 2025, 16:57 • Новости дня
    Трамп обвинил СМИ в искажении итогов переговоров с Путиным
    Трамп обвинил СМИ в искажении итогов переговоров с Путиным
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, как американские СМИ отразили его переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

    Трамп обвинил ряд американских СМИ в искажении информации о прошедших на Аляске переговорах с Путиным, передает РИА «Новости». Он заявил, что СМИ неверно освещают его деятельность, стремясь выставить его в негативном свете.

    По словам Трампа, встреча с российским лидером касалась конфликта, который он назвал «глупой войной Байдена», и подчеркнул, что переговоры прошли успешно.

    «Невероятно, насколько фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они писали обо мне честно. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена – войны, которой никогда не должно было быть!!!» – написал Трамп в Truth Social.

    До этого Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 23:42 • Новости дня
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    @ Ray Tang/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий, сообщила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам виртуального совещания «коалиции».

    «Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также в коммюнике отмечается высокая оценка обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, где «коалиция» сыграет ключевую роль через многонациональные силы.

    Стармер заявил, что вместе с Владимиром Зеленским направляется в Вашингтон для встречи с Трампом.

    В кратком коммюнике «коалиции», посвященном конфликту на Украине, исчезло упоминание термина «перемирие». Ранее британские СМИ предполагали, что это произойдет в связи с изменением позиции Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Целый ряд европейских лидеров решил сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

    Комментарии (7)
    17 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    Раскрыты детали поездки Путина и Трампа на одной машине на Аляске
    Раскрыты детали поездки Путина и Трампа на одной машине на Аляске
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Поездка президентов России и США в одном автомобиле не планировалась, однанко американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Владимира Путина в свой лимузин, сообщил источник, близкий к организации переговоров.

    Источник сообщил, что изначально лидеры России и США должны были разъехаться из аэропорта на отдельных автомобилях: Владимир Путин на лимузине Aurus, Дональд Трамп на Cadillac, передает РИА «Новости».

    Однако, по информации источника, протокол мероприятия был нарушен: сначала президенты вместе поднялись на постамент для общего фото, а затем Трамп неожиданно пригласил Путина в свой автомобиль. Президент России с легкостью согласился, и таким образом обе делегации вынужденно изменили сценарий церемонии.

    Источник подчеркнул, что данное решение не планировалось заранее и стало импровизацией со стороны американского лидера.

    Дональд Трамп встретил Владимира Путина на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров.

    Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов отметил важность оказанных Трампом почестей Путину.

    Комментарии (6)
    17 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

    Путин проинформировал Лукашенко о результатах российско-американского саммита

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно рассказал Александру Лукашенко о результатах недавнего российско-американского саммита, который состоялся на Аляске, сообщил близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги российско-американского саммита на Аляске, передает ТАСС.

    Как отметил близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого», Путин подробно рассказал Лукашенко о результатах прошедшего саммита Россия – США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

    Комментарии (4)
    17 августа 2025, 13:26 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским

    Фон дер Ляйен заявила, что примет участие во встрече Трампа с Зеленским в США

    Фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направится в США, чтобы принять участие во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом,

    Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети, что примет участие во встрече американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она подчеркнула, что по приглашению Зеленского присоединится к мероприятию, которое состоится в понедельник в Белом доме при участии других европейских лидеров.

    Кроме того, фон дер Ляйен уточнила, что Владимир Зеленский посетит Брюссель в воскресенье, чтобы вместе с ней принять участие в виртуальном заседании так называемой коалиции желающих.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский понимает, что встреча с Дональдом Трампом в Овальном кабинете может обернуться для него «засадой».

    Напомним, Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

    Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официальных приглашений им не направили.

    Politico сообщил, что Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.

    Комментарии (10)
    17 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Рубио объяснил конфиденциальность переговоров России и США

    Госсекретарь США Рубио сообщил об обсуждении уступок на переговорах России и США

    Рубио объяснил конфиденциальность переговоров России и США
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Властями США в ходе переговоров с Россией по Украине поднимается вопрос об уступках, однако детали таких требований не раскрываются по соображениям конфиденциальности, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Вопрос об уступках со стороны Москвы обсуждается на переговорах между США и Россией по ситуации на Украине, передает РИА «Новости» .

    Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что публичное разглашение содержания требований США к Москве может сорвать дипломатический процесс.

    Рубио отметил, что успешные переговоры возможны лишь при условии конфиденциальности. Он подчеркнул, что обсуждения работают только в частном формате, где у сторон есть возможность для поиска компромиссов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с Владимиром Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой.

    Дональд Трамп ранее объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией.

    Президент России Владимир Путин на совещании отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Комментарии (0)
