  • Новость часаТрамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина и Европа угодили в ловушку Трампа
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    Политолог: Европейцы боятся встречи Трампа с Зеленским один на один
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за его свитера (видео)
    Зеленский ответил на требование США по территориальным уступкам
    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского
    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме
    Под Херсоном разгромили группу французских наемников
    Фон дер Ляйен потребовала мира на Украине «через силу»
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как не стать скуфом

    Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.

    9 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берет реванш.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    48 комментариев
    17 августа 2025, 19:53 • Новости дня

    В МИД рассказали о сложностях работы переводчика на саммите Россия-США

    Сотрудник МИД Садыков рассказал о сложностях работы переводчика на Аляске

    Tекст: Ольга Иванова

    Разница во времени между Россией и США стала серьезным испытанием для российского переводчика на переговорах президентов в Аляске.

    Российский переводчик сталкивался с непростыми условиями во время работы на саммите России и США на Аляске, передает «Вести». Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал, что разница во времени между странами составляла 11 часов, что значительно усложняло задачу специалиста.

    Садыков отметил: «Пока долетишь – не понимаешь до конца в каком часовом поясе находишься, какое число, сколько времени. Минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко формулировать».

    Журналист Павел Зарубин добавил, что российский переводчик в течение многих часов находился «на ногах». Несмотря на это, ему удалось «блестяще» выполнить задачи по обеспечению точности передачи переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (33)
    17 августа 2025, 16:33 • Новости дня
    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией

    Трамп сообщил о значительном прогрессе в отношениях США и России

    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал развитие отношений между Вашингтоном и Москвой, отметив достижение значительного прогресса.

    Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях между Вашингтоном и Москвой, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил: «Большой прогресс по России. Не отключайтесь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске прошли очень продуктивно.

    Президент России Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа боится отпускать Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом. Для Старого Света принципиально важно не допустить прекращения конфликта, однако заставить главу Белого дома отказаться от идеи заключения мирного договора с Россией они вряд ли сумеют, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Трамп в понедельник встретится с Зеленским в Вашингтоне, где последнего будет сопровождать когорта лидеров стран ЕС.

    «Владимир Зеленский действительно угодил в ловушку Дональда Трампа. Украинские националисты на взводе. Их, конечно, пытаются задобрить: в своем недавнем обращении Зеленский заявил, что он не станет выводить войска с территории Донбасса. Однако эта тема, как и обсуждение любых уступок в пользу России со стороны Украины, крайне взрывоопасна», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Власть Зеленского долгое время опиралась на идейных националистов, что сделало украинское руководство зависимым от этой группы. Банковая не может пойти им наперекор, поскольку в таком случае в стране начнется масштабный кризис. Но в то же время терять поддержку со стороны Вашингтона им не хочется», – акцентирует она.

    «То есть Зеленский оказался меж двух огней: с одной стороны Трамп, ожидающий от него согласия на уступки, с другой – националисты, не желающие договариваться с Москвой. В сложившейся ситуации Украина может опереться только на Европу, тоже не готовую к прекращению боевых действий», – полагает собеседница.

    «Сегодня именно ЕС и Британия являются главными интересантами продолжения конфликта. Но я сомневаюсь, что им удастся помочь Зеленскому отказаться от предложения США. По большому счету Старый Свет, как и Киев, тоже угодил в ловушку, поскольку Европа находится в экономической и военной зависимости от Вашингтона», – добавляет эксперт.

    «Конечно, Брюссель не во всем следует американскому фарватеру, но возможностей для ответного давления на Белый дом у него практически нет. Это и приводит к желанию европейских лидеров «всем скопом» направиться в Штаты в качестве «группы поддержки» Зеленского», – заключила она.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Он отметил, что после окончания саммита на Аляске у него прошел телефонный разговор с главой Белого дома, в ходе которого они обсуждали основные пункты переговоров США и России. На этом фоне он также заявил о поддержке идеи трехстороннего разговора Киева, Вашингтона и Москвы.

    Грядущую встречу в Белом доме в соцсети Truth Social вскоре подтвердил и сам президент Штатов. В своем сообщении он подчеркнул, что в настоящий момент «лучшим способом положить конец войне» является непосредственно заключение мирного соглашения, а не режим приостановки огня, который «зачастую не соблюдается».

    Американский лидер также добавил, что в случае, если диалог с Зеленским пройдет удачно, следующим этапом переговорного процесса станет встреча с Путиным. Однако планировавшийся трехсторонний формат рискует превратиться в дискуссию с большим количеством игроков. Так, западные СМИ сообщают, что в Вашингтон могут отправиться и некоторые европейские лидеры.

    Politico пишет, что в поездке Зеленского в столицу США может сопровождать президент Финляндии Александр Стубб, задачей которого станет «предотвращение любых разногласий», а также «убеждение главы Белого дома включить Европу» в дальнейшее обсуждение прекращения конфликта на Украине».

    В свою очередь Bild отмечает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер рассматривают возможность отправиться в понедельник в Вашингтон. Кроме того, «поддержать» Зеленского лично намерен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поездку в Вашингтон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) также подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Подобное рвение политиков Старого Света отправиться в понедельник в Вашингтон прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он написал: «Европейские и британские сторонники конфликта в панике». Действительно, ожидания лидеров ЕС от предстоящей встречи далеки от оптимистичных.

    Так, Sky News пишет, что Зеленский осознает опасность «попасть в очередную засаду в Овальном кабинете», однако он вынужден представлять себя «добровольным участником мирных переговоров». При этом издание отмечает, что на грядущей встрече его не будут поджидать «красная дорожка и аплодисменты».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 21:58 • Новости дня
    Экс-посол Британии назвал истерику СМИ подтверждением успеха саммита на Аляске

    Экс-посол Британии Форд заявил о прогрессе на встрече Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Истеричная и озлобленная реакция западных СМИ свидетельствует о том, что на саммите России и США был достигнут прогресс, хотя и не в том направлении, которого ожидал западный истеблишмент, заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

    Бывший посол Британии в Сирии Питер Форд прокомментировал реакцию западных СМИ на переговоры президентов России и США, передает РИА «Новости».

    По мнению дипломата, истеричная и озлобленная реакция западных изданий свидетельствует о том, что на саммите был достигнут прогресс, хотя и не в том направлении, которого ожидал западный истеблишмент.

    Форд также отметил, что сама встреча Путина и Трампа на Аляске стала важным шагом вперед в двусторонних отношениях. По его мнению, после переговоров стали видны контуры будущего мирного урегулирования, а путь к новым встречам был определен.

    Ранее испанская газета El Pais отмечала, что Дональд Трамп проявил особое уважение к Владимиру Путину во время визита на Аляску.

    Саммит Россия-США на Аляске продемонстрировал взаимное уважение между двумя сверхдержавами и вызвал панику в Евросоюзе и Киеве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча на Аляске также привела к политической лихорадке в Европе.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 15:23 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР»

    Путин пошутил о свитере Лаврова с надписью «СССР» на Аляске

    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР» на встрече с американской делегацией в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с делегацией США на Аляске пошутил, назвав министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом» из-за его свитера с надписью «СССР», следует из видео в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина. Фрагмент беседы был снят в отеле Анкориджа за несколько минут до переговоров в расширенном формате.

    Как видно на видеозаписи, госсекретарь США Марко Рубио обратился к Лаврову со словами: «Мне нравится ваша рубашка», имея в виду свитер с надписью «СССР». В ответ Лавров объяснил Путину суть шутки и рассказал, о чем идет речь.

    На это Путин с улыбкой произнес: «Империалист!» После его реплики обе делегации рассмеялись, что добавило неформальности началу встречи.

    Ранее владелица бренда SelSovet заявила о резком росте спроса на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.

    Напомним, Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью «СССР».

    Политолог Алексей Мартынов объяснил значение надписи «СССР» на груди у Лаврова, прилетевшего на Аляску.

    Комментарии (3)
    17 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    Раскрыты детали поездки Путина и Трампа на одной машине на Аляске
    Раскрыты детали поездки Путина и Трампа на одной машине на Аляске
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Поездка президентов России и США в одном автомобиле не планировалась, однанко американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Владимира Путина в свой лимузин, сообщил источник, близкий к организации переговоров.

    Источник сообщил, что изначально лидеры России и США должны были разъехаться из аэропорта на отдельных автомобилях: Владимир Путин на лимузине Aurus, Дональд Трамп на Cadillac, передает РИА «Новости».

    Однако, по информации источника, протокол мероприятия был нарушен: сначала президенты вместе поднялись на постамент для общего фото, а затем Трамп неожиданно пригласил Путина в свой автомобиль. Президент России с легкостью согласился, и таким образом обе делегации вынужденно изменили сценарий церемонии.

    Источник подчеркнул, что данное решение не планировалось заранее и стало импровизацией со стороны американского лидера.

    Дональд Трамп встретил Владимира Путина на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров.

    Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов отметил важность оказанных Трампом почестей Путину.

    Комментарии (6)
    17 августа 2025, 17:26 • Новости дня
    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме

    Уиткофф: В Белом доме Зеленского ждет обсуждение территорий

    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме
    @ Al Drago/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Договоренности между Россией и США по Украине станут предметом переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    США не навязывают Киеву решения по возможным территориальным уступкам, передает РИА «Новости». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договоренности с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому Зеленский и европейские партнеры приедут в понедельник в Белый дом – чтобы обсуждать это напрямую», – отметил Уиткофф.

    Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон выступает лишь посредником на переговорах и не диктует условия Киеву. По его словам, президент США был медиатором и искал пути для разрешения кризиса, а также Соединенные Штаты сохраняют роль медиатора во всех дискуссиях.

    Кроме того, Уиткофф сообщил, что США и Россия достигли договоренности о гарантиях безопасности для Украины, но итоговое решение теперь зависит от позиции Киева.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Мерц подтвердил свое участие в этой встрече. Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 16:57 • Новости дня
    Трамп обвинил СМИ в искажении итогов переговоров с Путиным
    Трамп обвинил СМИ в искажении итогов переговоров с Путиным
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, как американские СМИ отразили его переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

    Трамп обвинил ряд американских СМИ в искажении информации о прошедших на Аляске переговорах с Путиным, передает РИА «Новости». Он заявил, что СМИ неверно освещают его деятельность, стремясь выставить его в негативном свете.

    По словам Трампа, встреча с российским лидером касалась конфликта, который он назвал «глупой войной Байдена», и подчеркнул, что переговоры прошли успешно.

    «Невероятно, насколько фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они писали обо мне честно. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена – войны, которой никогда не должно было быть!!!» – написал Трамп в Truth Social.

    До этого Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    Fox News опубликовал письмо Меланьи Трамп к Владимиру Путину

    Tекст: Ирма Каплан

    На саммите на Аляске президент США Дональд Трамп передал своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо супруги Меланьи, которое телеканал Fox News выложил в открытый доступ.

    В письме супруги президента США Меланьи Трамп к Владимиру Путину содержится призыв к волевому решению остановить украинский конфликт ради будущих поколений.

    «Каждый ребенок разделяет одни и те же скрытые мечты: о любви, возможностях и безопасности, где бы он ни родился – в сельской местности или центре роскошного города. Наша обязанность как родителей – оправдывать надежды будущего поколения. Как родители мы обязаны взращивать надежды следующего поколения. Как лидеры мы ответственны за сохранение будущего детей», – сказано в письме, представленном Fox News.

    Первая леди США пытается убедить российского лидера в том, что каждое поколение начинает свой чистый и незамутненный путь с веры в лучшее, и это выше географии, правительств и идеологий, однако некоторым из них приходится труднее.

    «В нынешнем мире некоторые дети вынуждены сдерживать тихий смех, чтобы тьма их не поглотила – такой молчаливый вызов силам, которые могут лишить их будущего. Господин Путин, вы один способны вернуть им способность звонко смеяться», – написала госпожа Трамп.

    В завершение послания она убеждает президента России в том, что настало время одним росчерком пера послужить не только своей стране, но и всему человечеству. Меланья Трамп считает, что реализовать такую смелую идею, выходящую за пределы человеческих разногласий, под силу именно Владимиру Путину.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей супруги Меланьи.

    Москва неоднократно заявляла, что защищает уязвимых детей от военных действий, а помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указал на политический пиар вокруг возвращения детей.

    Так, в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Запада о возвращении украинских детей русофобией.

    Комментарии (4)
    16 августа 2025, 20:47 • Новости дня
    Во Франции заявили об отсутствии дипломатической изоляции России

    Французский политик Филиппо заявил об отсутствии изоляции России

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что большинство стран мира продолжают вести диалог с Россией, которая никогда не была в изоляции.

    Флориан Филиппо заявил об отсутствии какой-либо дипломатической изоляции России, передает ТАСС.

    Он отметил, что не стоит путать позицию стран Группы семи и Евросоюза с мнением всего мира и подчеркивает разницу между западными СМИ и мировым общественным мнением.

    Политик обратил внимание на то, что страны БРИКС сейчас объединяют 3,6 млрд человек, а их суммарный ВВП превышает показатели G7. Филиппо отметил, что разрыв между этими группировками увеличивается с каждым годом.

    Он также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп правильно оценил ситуацию и решил использовать ее в интересах своей страны.

    В пятницу Трамп лично встретил Путина на ковровой дорожке и довез его на своем лимузине до места переговоров.

    В Швейцарии заявили о триумфальном возвращении Путина на международную арену. Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что проведенный на Аляске саммит Россия-США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киева.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 21:25 • Новости дня
    МИД Саудовской Аравии приветствовал встречу Путина и Трампа

    Саудовская Аравия приветствовала переговоры Путина и Трампа по Украине на Аляске

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Саудовской Аравии положительно оценили переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, подчеркнув важность дипломатического диалога для урегулирования ситуации на Украине.

    Саудовская Аравия приветствовала встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшую на Аляске, передает ТАСС.

    В заявлении МИД королевства отмечается, что Эр-Рияд поддерживает проведение саммита, подтверждая свою неизменную приверженность дипломатии и диалогу как основным инструментам разрешения международных споров.

    «Королевство приветствует проведение саммита на Аляске, на котором встретились президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин, подтверждая тем самым свою неизменную поддержку дипломатии и диалога в качестве основного пути к разрешению международных споров и конфликтов», – говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии, опубликованном в социальной сети X.

    Кроме того, саудовское внешнеполитическое ведомство выразило поддержку всем усилиям, направленным на урегулирование конфликта на Украине.

    Ранее МИД ОАЭ назвал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа исторической.

    Владимир Путин заявил, что разговор с Трампом на Аляске был откровенным и приблизил к важным договоренностям.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пошедший саммит на Аляске вызвал политическую лихорадку в Европе.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Рубио объяснил конфиденциальность переговоров России и США

    Госсекретарь США Рубио сообщил об обсуждении уступок на переговорах России и США

    Рубио объяснил конфиденциальность переговоров России и США
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Властями США в ходе переговоров с Россией по Украине поднимается вопрос об уступках, однако детали таких требований не раскрываются по соображениям конфиденциальности, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Вопрос об уступках со стороны Москвы обсуждается на переговорах между США и Россией по ситуации на Украине, передает РИА «Новости» .

    Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что публичное разглашение содержания требований США к Москве может сорвать дипломатический процесс.

    Рубио отметил, что успешные переговоры возможны лишь при условии конфиденциальности. Он подчеркнул, что обсуждения работают только в частном формате, где у сторон есть возможность для поиска компромиссов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с Владимиром Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой.

    Дональд Трамп ранее объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией.

    Президент России Владимир Путин на совещании отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    Экс-помощник губернатора Аляски заявил о симпатиях к россиянам

    Экс-помощник губернатора Аляски Рамсер сообщил о симпатиях к россиянам

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Аляски стремятся к восстановлению позитивных отношений с регионами России, отмечая душевность и щедрость россиян по сравнению с другими народами, заявил писатель и политолог Дэвид Рамсер, который в прошлом был советником двух губернаторов Аляски и возглавлял аппарат сотрудников сенатора от этого штата Марка Бегича.

    Жители Аляски с симпатией относятся к россиянам, считают их душевными и надеются на возобновление отношений с регионами России, рассказал бывший советник губернаторов Аляски, писатель и политолог Дэвид Рамсер.

    Он отметил, что аляскинцы чувствуют схожесть с россиянами: «Мы северяне, у нас похожий климат и география, мы живем далеко от столиц наших государств», передает ТАСС.

    По словам Рамсера, на личном уровне жители Аляски считают россиян очень душевными и щедрыми людьми и хотят восстановить дружеские связи через Берингов пролив. Он добавил, что, по его мнению, и обычные россияне в большинстве своем относятся к аляскинцам положительно.

    Рамсер выразил уверенность, что во времена холодной войны жители Аляски активно содействовали нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, используя методы народной дипломатии. Он подчеркнул, что благодаря таким инициативам гражданам удавалось добиваться от правительств разрешения на культурные, научные и деловые обмены. Сейчас ситуация изменилась, однако Рамсер считает народную дипломатию эффективной даже в нынешних условиях.

    Политолог напомнил, что сам участвовал в организации «Перелета дружбы» в 1988 году, когда впервые за долгое время был выполнен прямой рейс через Берингов пролив между Чукоткой и Аляской. В перелете приняли участие 87 человек, включая губернатора, сенатора и мэра города Ном. Это событие положило начало оживлению межрегиональных контактов.

    В 2017 году Рамсер опубликовал книгу «Растопить ледяной занавес», в которой подробно описал роль народной дипломатии в потеплении отношений между Россией и США на примере сотрудничества между Аляской и соседними российскими регионами.

    Напомним, все жилье в Анкоридже оказалось забронировано перед саммитом президентов России и США.

    Жители Чукотки выразили надежду встретиться с родственниками с Аляски после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 17:12 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности США усилить санкции против России

    Госсекретарь США Рубио заявил о готовности США усилить санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта на Украине.

    США не снимали ни одной из введенных ранее санкций против России и готовы принять дополнительные меры, если не последует прогресса по урегулированию украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, россияне уже сталкиваются с очень серьезными последствиями.

    «Ни одна санкция не была снята – ни одна. Все американские меры поддержки Украины продолжаются», – заявил Рубио.

    Рубио отметил, что если не удастся достичь соглашения, последствия будут сохраняться, включая действующие санкции и, возможно, новые рестрикции. Он добавил, что при отсутствии договоренностей США готовы ввести дополнительные ограничения в отношении России.

    Госсекретарь подчеркнул, что США не считают себя стороной конфликта на Украине. По его словам, «это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует».

    Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует утвердить 19-й пакет санкций в сентябре.

    ЕС и Британия отказались прекращать поставки оружия киевскому режиму после саммита президентов России и США.

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным лидером и отказался поддерживать новые санкции против России.

    Комментарии (3)
    17 августа 2025, 16:42 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о планах США обсудить вопрос территорий на встрече с Зеленским

    Спецпосланник США Уиткофф сообщил о планах обсудить вопрос территорий с Зеленским

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник Стивен Уиткоф заявил о намерении обсудить возможный обмен территориями между Россией и Украиной на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Вашингтон планирует обсудить вопрос обмена территориями между Россией и Украиной на встрече с Владимиром Зеленским в понедельник, передает ТАСС. Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил об этом в эфире телеканала CNN.

    «Основной вопрос для урегулирования украинского конфликта – это вопрос обмена территориями. Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро», – заявил Уиткофф.

    Как уточнил спецпосланник, США рассчитывают, что обсуждение поможет приблизить урегулирование ситуации и достичь мирного соглашения в обозримом будущем.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Мерц подтвердил свое участие в этой встрече.

    Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.

    Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп обвинил СМИ в искажении итогов переговоров с Путиным
    Рубио сообщил о риске роста цен из-за санкций против Китая
    Завершено следствие по делу об убийстве генерала Кириллова
    Выпускниц-медиков на Украине обязали пройти воинский учет
    Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам для визита в Белый дом
    Пенсионерка в Москве потеряла четыре квартиры из-за мошенников
    Ученые сообщили о почти полном исчезновении пятен на Солнце

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе

    Прошедший на Аляске саммит Россия – США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киеве. В итоге ЕС даже не смог принять общее заявление о саммите, ограничившись обещаниями «продолжать давить» на Россию. Эксперты отмечают, что лихорадочная реакция на историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа доказывает растерянность Брюсселя. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II

    Коллективный подвиг камчатских врачей, описанный в предыдущем репортаже газеты ВЗГЛЯД, – далеко не единственное, чем может и должно запомниться сильнейшее землетрясение в Петропавловске-Камчатском и его окрестностях. Самообладание популярной радиоведущей. Мужество воспитательниц детсадов. И, разумеется, выявленные стихией проблемы, которые требуют срочного решения – как на краевом, так и на федеральном уровне. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации