Депутат Колунов рассказал о новых критериях изъятия бесхозных земель

Tекст: Ирма Каплан

«В России с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет – для земель под строительство, семь лет – под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», – объяснил Колунов РИА «Новости».

Он добавил, что основанием для изъятия также станет захламление более половины территории отходами, если собственник не устранит проблему в течение года после ее выявления. Захламление мусором или отходами будет фиксироваться профильными органами, которые предоставят владельцу время для исправления ситуации.

Еще одним основанием может стать ненадлежащее состояние построек. К примеру, разрушения стен, отсутствие окон и другие нарушения. Кроме того, если участок более чем наполовину зарастет сорняками высотой свыше одного метра в течение года, это также послужит причиной для возможного изъятия.

«Изъятие неиспользуемой земли – крайняя мера. Сначала профильные органы проверят обоснованность, дадут возможность устранить проблему. Если реакции не последует, через суд запустится процедура изъятия. Есть право продлить срок устранения проблемы через суд», – резюмировал Колунов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, по которому земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть изъяты у владельцев, допустивших распространение на них борщевика.Кроме того, с 1 сентября вступит в силу закон,

запрещающий вести любой бизнес на участках в садоводческих некоммерческих товариществах.



