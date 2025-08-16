В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.6 комментариев
Колумбийский эксперт Керриган дал совет Зеленскому после саммита на Аляске
Уход с поста президента Украины Владимира Зеленского будет иметь смысл после саммита России и США на Аляске, заявил эксперт по международной политике колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган.
Уход Зеленского после проведенного на Аляске саммита России и США был бы ожидаем и логичен для всех сторон конфликта, сказал Керриган РИА «Новости».
По мнению эксперта, новый руководитель Украины смог бы взять на себя обязательства по принятию условий мира, которые были бы неприемлемы для нынешнего президента.
Керриган отметил, что Украине все сложнее справляться с военными задачами из-за снижения международной поддержки.
«Неудивительно, если в результате этих встреч Зеленский уйдет с поста, чтобы другая фигура возглавила Украину и с новым имиджем смогла принять условия, которые сегодня были бы для него неприемлемыми», – пояснил он.
Политолог добавил, что для Зеленского перемена курса крайне затруднительна, поскольку его лидерство базировалось на идее победы в конфликте. Однако, по его словам, «поражение в конфликте может обойтись дороже, чем согласие на переговоры с учетом реалий на земле».
Эксперт также связал прошедший саммит с изменением подхода США к конфликту. Он подчеркнул, что встреча в Анкоридже сигнализирует европейским странам о серьезности намерений США по достижению мира на Украине и переходе к прагматике вместо идеологизированных подходов периода Байдена.
Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского решающим звеном для заключения сделки по Украине.
Напомним, беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длилась более двух часов без перерыва на ланч. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер.