Трамп выехал из Белого дома на базу Эндрюс для вылета на Аляску

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп покинул свою резиденцию и направился к военной базе Эндрюс, откуда запланирован его вылет на саммит с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

По словам представителей пула Белого дома, Трамп в красном галстуке сел в служебный автомобиль «Зверь» в 7.31 по местному времени (14.31 мск). Кортеж президента США покинул территорию Белого дома уже через минуту, в 7.32.

В пуле отметили, что движение сопровождалось строительными работами на Южной лужайке, из-за чего был выбран такой маршрут.

На ваш взгляд Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа? С воодушевлением

С безразличием

С разочарованием

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Белый дом опубликовал состав делегации США на саммите на Аляске. NBC сообщил о планах Дональда Трампа лично встретить Владимира Путина на Аляске.

Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с Дональдом Трампом на Аляске.

Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где запланирована встреча с Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами «ставки высоки».

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.