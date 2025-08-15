В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.2 комментария
Трамп выехал из Белого дома на базу Эндрюс для вылета на Аляску
Колонна автомобилей с президентом США Дональдом Трампом отправилась из резиденции главы Белого дома к военной базе Эндрюс, сообщил пул Белого дома.
Президент США Дональд Трамп покинул свою резиденцию и направился к военной базе Эндрюс, откуда запланирован его вылет на саммит с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
По словам представителей пула Белого дома, Трамп в красном галстуке сел в служебный автомобиль «Зверь» в 7.31 по местному времени (14.31 мск). Кортеж президента США покинул территорию Белого дома уже через минуту, в 7.32.
В пуле отметили, что движение сопровождалось строительными работами на Южной лужайке, из-за чего был выбран такой маршрут.
Белый дом опубликовал состав делегации США на саммите на Аляске. NBC сообщил о планах Дональда Трампа лично встретить Владимира Путина на Аляске.
Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с Дональдом Трампом на Аляске.
Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где запланирована встреча с Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами «ставки высоки».
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.