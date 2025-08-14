Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

В Госдуме сообщили о росте в 3,5 раза числа жертв мошенников среди пользователей WhatsApp

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщил член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в своем Telegram-канале, доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) выросла в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. «Тысячи взломанных аккаунтов, подделка номеров и личностей сотрудников банков, фишинг, кража данных – все это стало неотъемлемой частью WhatsApp», – подчеркнул он.

Депутат добавил, что платформа по-прежнему не локализует данные россиян и не выполняет требования российского законодательства. Немкин отметил, что правительство разработало ряд мер против кибермошенничества, а противодействие обману через голосовую связь он назвал ключевым элементом защиты населения. «Сегодня через иностранные мессенджеры нашим гражданам звонит кто угодно – от мошенников до вербовщиков террористических организаций. Для защиты интересов граждан, Роскомнадзор вынужден частично ограничить возможность таких звонков, чтобы перекрыть один из главных каналов обмана и угроз», – указал Немкин.

Его коллега, глава комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Сергей Боярский в своем Telegram-канале заявил, что поддерживает решение Роскомнадзора по снижению качества голосовых вызовов в иностранных мессенджерах. Он признался, что сам пользовался такими звонками, однако считает ограничение «единственно верным шагом» для борьбы с телефонным мошенничеством и террористическими угрозами.

По словам Боярского, 27% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством в иностранных мессенджерах, а среди жертв оказались его знакомые, родственники и коллеги. «Некоторые из них стали жертвами, потеряв не один миллион рублей – кредитных средств или многолетних сбережений. И каждый раз именно через WhatsApp и Telegram совершались эти злодеяния», – отмечает депутат.

Депутат напомнил, что в рамках законодательства уже реализован ряд мер для защиты от мошенников – от технических решений, таких как установка антифрод-механизмов в банкоматах, до введения уголовной ответственности за так называемое дропперство. Была изменена и процедура доставки кодов с портала «Госуслуги»: при звонке по мобильной связи оператор теперь их не передает пользователю. «Но я неоднократно говорил и повторю снова: пока существует возможность касания с гражданином с помощью анонимного голосового звонка через иностранные мессенджеры, многие наши усилия будут фактически безрезультативными», – пояснил он.

Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о введении в России частичных ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение связано с борьбой против телефонных мошенников, использующих данные сервисы для обмана граждан.

В Минцифры заявили, что доступ к звонкам через зарубежные мессенджеры смогут восстановить при условии полного выполнения российских законов и требований регуляторов.