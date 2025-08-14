Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.23 комментария
Россия и Иран провели консультации по ситуации между Арменией и Азербайджаном
Спецпосланник МИД России Ховаев и глава МИД Ирана Аракчи провели переговоры
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры со спецпредставителем главы МИД России по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорем Ховаевым, сообщило иранское ведомство.
МИД Ирана отметил совпадение позиций двух стран по ключевым вопросам региона и необходимость продолжения сотрудничества для защиты общих интересов, передает ТАСС.
Аракчи особо отметил, что урегулирование спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном должно осуществляться с опорой на усилия самих государств региона, а также в рамках многосторонних платформ типа «три плюс три».
«Любые соглашения должны учитывать факторы, связанные с безопасностью и стабильностью региона и сопредельных государств», – заявил Аракчи.
Ховаев информировал иранского министра о дипломатических инициативах России, направленных на установление мира на Кавказе, и подчеркнул важность постоянной координации и консультаций между Ираном и Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта. При этом Зангезурский коридор, по которому должна осуществляться транспортная связь Азербайджана с его эксклавом – Нахичеванской автономной республикой, передается под контроль США (и получает название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания»).