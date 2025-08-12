  • Новость часаМинобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    Турецкая газета возглавила борьбу с культом Зеленского на Западе
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
    Стартап Perplexity AI предложил выкупить Chrome у Google
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    12 августа 2025, 21:56 • Новости дня

    Началось народное голосование за лучшие ролики о героях Великой Отечественной

    «Единая Россия» запустила народное голосование за лучшие ролики о героях Великой Отечественной войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках федерального этапа конкурса музеев образовательных организаций стартовало онлайн-голосование за лучшие авторские видеоролики о героях Великой Отечественной войны.

    Партия «Единая Россия» запустила народное голосование за лучшие авторские ролики Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций. Конкурс проходит в рамках партпроекта «Историческая память» и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте партии.

    Как рассказал координатор партпроекта Александр Сидякин, в федеральном этапе принимают участие 2387 музеев школ и вузов из 82 регионов. Отмечается, что в этом году впервые предусмотрен формат выбора лучших авторских роликов: на конкурс поступило 188 видеоработ, созданных школьниками и студентами, посвященных подвигам их родственников-участников войны, блокадникам, узникам концлагерей и труженикам тыла.

    Для отбора победителей открыт специальный раздел на сайте диктантпобеды.рф, где каждый пользователь может отдать свой голос за любые три ролика в каждом направлении. Итоги конкурса и имена победителей планируется объявить в сентябре.

    12 августа 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР

    Эксперт Кнутов: Прорыв под Добропольем позволит выдавить ВСУ из Красноармейска

    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские войска постепенно окружают Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию. Прорыв в районе Доброполья и потенциальное освобождение этого населенного пункта облегчит для ВС России эту задачу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Красноармейско-Димитровская агломерация на сегодняшний день является, по сути, приоритетной для нас. Недаром совсем недавно военное руководство ВСУ говорило о том, что наиболее сложными участками сейчас как раз являются Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Константиновка», – объясняет военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, прорыв в районе Доброполья фактически означает огневое окружение указанной агломерации. «Если мы посмотрим на карту боевых действий, то увидим, что в районе Красноармейска наши войска продвинулись юго-западнее населенного пункта, со стороны Шевченко. При этом на севере у нас было некоторое замедление. Теперь же продвижение вновь может набрать обороты», – продолжает аналитик.

    «На этом фоне окружение агломерации напоминает уже не столько полумесяц, сколько подкову. В результате у нас появляется возможность перерезания дорог, используемых противником для обеспечения логистики и ротации. И, по сути, это уже делается. Фактически мы наблюдаем изоляцию района боевых действий», – считает спикер.

    «Более того, у нас появляется возможность вытеснить противника из агломерации. И нам не придется брать населенный пункт в лоб, что поможет нам по максимуму сохранить жизни своих военных», – указывает эксперт.

    Впрочем, еще предстоит большая работа, говорит Кнутов. «В идеале, нам необходимо перерезать еще одну крупную трассу, ведущую с юга на север, чтобы создать полное огневое окружение Красноармейско-Димитровской агломерации. Однако уже сейчас противник стоит перед выбором: либо экстренно выводить свои войска, либо остаться и погибнуть. Учитывая политику Зеленского, я склоняюсь к тому, что будет выбран второй вариант», – допускает собеседник.

    «Но даже если ВСУ начнет отступление, им придется отходить под нашим огнем. И нет практически никаких сомнений в том, что Доброполье мы освободим раньше Красноармейска. Как минимум, это физически сделать легче. В общем, если Минобороны России подтвердит этот прорыв, можно будет говорить о серьезном успехе с нашей стороны», – заключил Кнутов.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км.

    Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    12 августа 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС

    Губернатор Балицкий: ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС

    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска Украины нанесли удар по территории около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего произошло возгорание сухой травы и растительности.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об инциденте в своем Telegram-канале.

    «Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. На месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания», – написал он.

    Ранее на ЗАЭС заявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ.

    На прошлой неделе в результате артиллерийского удара по территории ЗАЭС были повреждены окна в зданиях. Директор ЗАЭС заявил о намерении уведомить МАГАТЭ об ударе ВСУ.

    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    12 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    В Крыму предупредили о возможном длительном отключении мобильного интернета

    Власти Крыма предупредили о возможном длительном отключении мобильного интернета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма уведомило о возможном длительном отключении мобильного интернета в регионе.

    Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. «В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период», – сказано в публикации.

    При этом, как подчеркивается в сообщении, сотовая связь и услуги кабельных интернет-провайдеров продолжат функционировать в обычном режиме.

    Ранее Минцифры согласовало схему доступа к интернету при ограничениях.

    Банк России сообщал, что в июле рост наличных в обращении оказался выше обычного из-за сообщений об отключении интернета.

    12 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    В Думу внесли законопроект о платном образовании в школах для детей иностранцев
    В Думу внесли законопроект о платном образовании в школах для детей иностранцев
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Госдуму внесли межфракционный законопроект, согласно которому иностранцы смогут получать образование в российских школах только на платной основе.

    Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке к проекту отмечается, что предлагается внести изменения в статью 78 закона «Об образовании в Российской Федерации». Иностранные граждане смогут учиться в российских школах, а также получать дошкольное, среднее и профессиональное образование, оплачивая услуги на основании заключенных договоров.

    Законопроект также предусматривает, что проходить тестирование на знание русского языка бесплатно можно будет не более трех раз в год. Авторы инициативы указывают, что число детей мигрантов в школах растет, из-за чего ощущается нехватка мест: к 2025 году их количество превышает 900 тысяч.

    Депутаты подчеркивают, что проблема особенно остро стоит в новых микрорайонах, где формируется много первых классов и увеличивается число учащихся во вторую смену. При этом нагрузка на учителей выросла до полутора-двух ставок, что требует повышения зарплат.

    По мнению разработчиков, инициатива позволит сэкономить бюджет, повысить выплаты учителям и создать более комфортную образовательную среду. Также, по их словам, это простимулирует интерес к изучению русского языка за рубежом.

    Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут ранее заявил, что введение платного обучения для детей мигрантов в российских школах противоречит Конституции страны.

    Напомним, в России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.

    12 августа 2025, 00:40 • Новости дня
    В Горловке два медика погибли после атаки ВСУ на машину скорой помощи

    Приходько: ВСУ атаковали Горловку, два медика скорой погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара по Горловке поврежден автомобиль скорой помощи, два медика погибли, еще один сотрудник и водитель получили тяжелые ранения.

    Два работника скорой помощи погибли после атаки Вооруженных сил Украины на Горловку в ДНР. По словам главы города Ивана Приходько, это случилось из-за вооруженной агрессии украинской стороны.

    «В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжелом состоянии», – написал Приходько в Telegram-канале.

    Позже он уточнил, что после атаки водитель скорой находится в тяжелом состоянии. Также получивший ранения сотрудник скорой доставлен в больницу. Автомобиль скорой помощи серьезно поврежден в результате обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области в результате атаки дронов погиб один человек и еще двое получили ранения. В Тульской области при атаке беспилотников погибли двое, еще трое были доставлены в больницу с травмами. Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

    12 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России

    Орбан назвал Украину проигравшей и потерявшей контроль над будущим

    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила возможность самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла России, а ее дальнейшую судьбу будут решать другие страны, передает ТАСС. Выступая на YouTube-канале Patriota, Орбан подчеркнул, что Украина поставила под угрозу собственную государственность и нарушила баланс сил в Европе, стремясь вступить в НАТО и Евросоюз.

    «Украина проиграла, а Россия выиграла эту войну. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует», – заявил Орбан. Премьер добавил, что Киев не капитулировал только благодаря европейской военной и финансовой поддержке.

    Орбан отметил, что многие европейские лидеры питают иллюзии о возможности изменения режима в Москве через упорство Украины, однако он не разделяет эту точку зрения. Он считает, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией по аналогии с Соединенными Штатами. По мнению премьера, Европа оказалась вне процесса урегулирования украинского кризиса, которым сейчас занимаются Россия и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих стран Европы с Россией. Премьер отказался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине. Он назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    12 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    Рожин назвал последствия прорыва российских войск в районе Доброполья

    Рожин: Прорыв ВС России в районе Доброполья ставит под угрозу логистику ВСУ на Краматорском и Красноармейском участках

    Рожин назвал последствия прорыва российских войск в районе Доброполья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв восточнее Доброполья создает для ВСУ риск выхода российских войск непосредственно к населенному пункту, а также ставит под угрозу логистику на этом участке и в районе Краматорска. Для ВС России успех открывает новые возможности в Красноармейской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Наши войска нащупали пробелы в обороне противника, начали заводить в тыл ДРГ, нарушив тем самым целостность фланга ВСУ. Благодаря этому маневру нам удалось просочиться более чем на десять км в глубину восточнее Доброполья», – объясняет военный аналитик Борис Рожин.

    «Это создало для противоборствующей стороны угрозу нашего выхода непосредственно к Доброполью и окружению противника в районе Шахово. Также в зоне риска оказалась трасса Доброполье – Краматорск и дороги, которые проходят через Гришино в направлении Красноармейска (Покровск)», – перечисляет спикер.

    По его мнению, если ВС России смогут накопить силы на образовавшемся выступе, для ВСУ это обернется серьезными последствиями. «Прорыв коснется не только Красноармейской агломерации, но и логистики в районе Доброполья в направлении Краматорска», – поясняет собеседник.

    «Впрочем, противник явно сейчас будет принимать контрмеры, чтобы не допустить развития самых негативных сценариев. Ведь потеря трассы Доброполье – Краматорск и дороги через Гришино будет означать для ВСУ полное обрушение логистики Красноармейской группировки, равно как и создаст трудности с логистикой непосредственно в районе Краматорска», – продолжает аналитик.

    В заключении Рожин указал, что если ВС России удастся в полной мере воспользоваться сложившимся преимуществом, то противнику придется покинуть Красноармейскую агломерацию. «Если же ВСУ не смогут защищать Доброполье, то оно окажется под нашим контролем даже раньше, чем сам Красноармейск», – резюмировал он.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км. Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВС России удалось достичь успехов в районе Доброполья и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО.

    12 августа 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил об устойчивости федерального бюджета России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с федеральным бюджетом России остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал учитывать обстановку на мировых рынках при составлении бюджета. Также он спрогнозировал снижение инфляции к концу года.

    12 августа 2025, 00:33 • Новости дня
    Стало известно о фальсификации данных генштабом ВСУ по Бессаловке

    Генштаб ВСУ предоставил искаженную информацию о ситуации в Бессаловке

    Tекст: Денис Тельманов

    В силовых структурах России сообщили, что украинский генштаб распространил непроверенные сведения о контроле над Бессаловкой, не подкрепив их доказательствами.

    Генеральный штаб украинской армии опубликовал искаженную информацию о якобы занятии населенного пункта Бессаловка, сообщает ТАСС.

    В российских силовых структурах подчеркнули, что доказательства захвата этого населенного пункта украинской стороной так и не были предоставлены.

    «Огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать »перемоги« из ничего. Вчера на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ заняли населенный пункт Бессаловка в Сумской области», – сообщил собеседник агентства.

    Он также отметил, что публикация вызвала резкую критику со стороны депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которая публично обвинила украинский генштаб во введении общественности в заблуждение. По ее словам, заявление о «восстановлении контроля» не было логичным, поскольку ранее не сообщалось о потере Бессаловки.

    Ранее, 7 июля, Минобороны России информировало о том, что подразделения Северной группировки российских войск освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли комплексный удар по району сосредоточения механизированного батальона Вооруженных сил Украины в Сумской области.

    Авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск на всем участке фронта в Сумской области.

    Украинские военные подразделения под видом эвакуации раненых направляются на штурм населенных пунктов, которые уже контролируются российской армией.

    12 августа 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области и поздравил его с национальным праздником.

    Путин поздравил Ким Чен Ына с приближающейся 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства, сообщает Telegram-канал Кремля. Лидер КНДР в ответ отметил, что в стране считают этот праздник общим с Россией и помнят роль Красной армии. Обе стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество и дружбу на основе подписанного в июне 2024 года стратегического партнерства.

    Путин высоко оценил проявленные армией КНДР мужество и героизм при поддержке России в освобождении Курской области от киевских формирований.

    В ходе разговора Путин также проинформировал Ким Чен Ына о предстоящих переговорах с Дональдом Трампом. Лидеры договорились о дальнейшем личном контакте.

    В июле Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет».

    12 августа 2025, 17:38 • Новости дня
    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года

    Путин спрогнозировал снижение инфляции до 6-7% к концу года

    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инфляция в России снизилась до 8,8% к концу июля, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    По словам президента, в марте этот показатель находился на уровне 10,3%, а к концу июня уже составлял 9,4%, передает ТАСС.

    «Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня – уже 9,4%, а по итогам июля уже было 8,8%», – отметил Путин.

    Президент также заявил, что к концу года динамика потребительских цен может достичь 6-7%. Путин подчеркнул, что этот показатель окажется ниже предыдущих прогнозов.

    Напомним, Банк России опубликовал среднесрочный прогноз, согласно которому годовая инфляция на конец третьего квартала 2025 года может составить 8,5%.

    Ранее Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики страны.

    12 августа 2025, 01:36 • Новости дня
    Депутат Кузнецов направил Москальковой список политзаключенных на Украине

    Депутат Кузнецов передал Москальковой верифицированный перечень политзаключенных, находящихся на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Верифицированный список из восьми политзаключенных, находящихся на Украине, был сформирован по инициативе штаба Прилепина и направлен Татьяне Москальковой.

    Как передает ТАСС, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов передал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой верифицированный перечень политзаключенных, находящихся в заключении на Украине.

    В письме Кузнецов сообщил, что команда Захара Прилепина приступила к подготовке подобных списков для последующего освобождения гражданских заключенных.

    «В целях продолжения и развития практики освобождения гражданских заключенных на Украине команда Прилепина приступила к подготовке верифицированных списков, содержащих информацию по обвиняемым в содействии Вооруженным силам Российской Федерации лицам», – говорится в письме депутата Москальковой.

    В составлении справок о заключенных принимали участие эксперты, анализировавшие данные судебной системы Украины. Депутат уточнил, что формирование списков происходит на основе обращений родственников и сведений из украинских судов. К обращению приложен перечень из восьми человек.

    Кузнецов также отметил, что такие списки будут появляться и направляться Москальковой еженедельно. Связаться с парламентариями родственники могут через специализированный Telegram-бот.

    Ранее источник ТАСС сообщал, что Москва и Киев договорились проводить обмены не только военными, но и гражданскими лицами. По данным Кузнецова, предварительный список для обмена уже есть, а в 2023 году он взаимодействовал с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по вопросу обмена пленными.

    По оценкам штаба Прилепина, на Украине остаются до 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных, а с 2022 года открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается преследования за пророссийскую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что на Украине остаются почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных.

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание проблему политзаключенных, находящихся в украинских тюрьмах и СИЗО.

    Украинская правозащитница Елена Бережная выиграла иск в Европейском суде по правам человека против Украины.

    12 августа 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин сообщил о росте скрытой и официальной безработицы в России
    Путин сообщил о росте скрытой и официальной безработицы в России
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о росте числа скрытой и официальной безработицы в стране.

    Он отметил, что увеличивается количество работников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, передает ТАСС.

    «Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения», – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, в начале года численность таких работников составляла порядка 98 тыс. человек, на конец июня – 153 тысячи, а к 8 августа – 199 тыс. человек.

    Путин также рассказал, что выросла численность зарегистрированных безработных. В начале года она составляла примерно 274 тыс. человек, к концу июня – 291 тысячу, а в начале августа – 300 тыс. человек. При этом президент подчеркнул, что уровень безработицы по-прежнему остается на исторически минимальном уровне.

    В декабре Путин заявил о фактическом отсутствии безработицы в России.

    12 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Волочкова раскритиковала идею запрета мата в интернете

    Балерина Волочкова раскритиковала идею запрета мата в интернете

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балерина Анастасия Волочкова резко раскритиковала инициативу депутата ЛДПР Андрея Свинцова о запрете использования нецензурной лексики на сайтах и в социальных сетях.

    «Они сами как сапожники ругаются, сами бухают, снимают проституток и потом людям простым пытаются запретить ругаться матом. Вы знаете, их всех ***** хочется послать», – сказала балерина в комментарии телеканалу «360». Волочкова подчеркнула, что депутаты «еще не решили все политические проблемы в России», но уже занимаются подобными инициативами.

    Законопроект о блокировке интернет-контента с нецензурной лексикой был внесен в электронную базу Госдумы 11 августа. Автор поправок, депутат Андрей Свинцов, предложил внести изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ предусматривает обязательную маскировку нецензурных выражений во всех видеороликах и аудиозаписях на сайтах и в соцсетях по аналогии с существующей практикой на телеканалах и радио. Контент без такой маскировки, согласно законопроекту, будет подлежать блокировке.

    Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести в России штрафы для подростков, использующих нецензурную брань, и их родителей.

    В апреле в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз.

    12 августа 2025, 06:18 • Новости дня
    Экс-поезидента АФК «Система» Новицкого обвинили в хищении более 9 млрд рублей

    Сумма хищений по делу экс-президента АФК «Система» Новицкого превысила 9 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Сумма ущерба по уголовному делу Евгения Новицкого превысила 9 млрд рублей, а требования кредиторов близки к 12 миллиардам.

    Общий размер установленного ущерба по уголовному делу бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого превышает 9 млрд рублей, передает ТАСС.

    По словам источника в правоохранительных органах, действия обвиняемых привели к банкротству пенсионных фондов, а кредиторы требуют почти 12 млрд рублей.

    Новицкому предъявлено обвинение по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере. В 2024 году Басманный суд отправил его под домашний арест вместе с предпринимателем Олегом Мезенцевым и Ольгой Илларионовой.

    Следствие считает, что Новицкий и другие фигуранты действовали по предварительному сговору. По версии ведомства, под видом покупки ценных бумаг они намеревались похитить средства пенсионного фонда «Урал ФД», завышая стоимость активов и действуя вне рыночных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий был задержан по уголовному делу экономического характера. Тверской районный суд Москвы отправил Новицкого под домашний арест по делу о мошенничестве.

    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    Белый дом не исключил визит Трампа в Россию
    АдГ стала самой популярной партией Германии
    Азербайджан проигнорировал заседание Совета МВД СНГ в Петербурге
    Россия бесплатно отправила в Киргизию более 1 тыс. тонн муки
    В Белоруссии создали антидроновый комплекс
    Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

