Китай разорвал контакты с президентом Чехии из-за встречи с Далай-ламой

Китай разорвал контакты с президентом Чехии Павелом из-за встречи с Далай-ламой
Китай отказывается поддерживать любые контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с Далай-ламой XIV, передает ТАСС. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что этот шаг нанес ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
Он пояснил, что несмотря на неоднократные обращения и решительный протест со стороны Китая, Петр Павел все же встретился с Далай-ламой в Индии. По словам дипломата, такие действия рассматриваются как серьезное нарушение политических обязательств Чехии перед Пекином.
Линь Цзянь сообщил, что в связи с этим Китай принял решение прекратить любые контакты с чешским президентом, расценив встречу как провокацию.
