Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».11 комментариев
Прокуратура Белоруссии подтвердила уничтожение 546 тыс. человек в лагере Тростенц
Число погибших в лагере смерти Тростенц под Минском оказалось почти в три раза выше прежних данных, захоронения объединили под единым паспортом, установила прокуратура Белоруссии.
Юридически подтвержденное число погибших в лагере смерти Тростенец увеличилось до не менее 546 тыс. человек, сообщает РИА «Новости». Ранее считалось, что в этом лагере погибли 206,5 тыс. человек.
Генеральная прокуратура Белоруссии инициировала актуализацию сведений на основании новых расследований и архивных актов Чрезвычайной государственной комиссии 1944 года.
На территории лагеря нацисты и их пособники массово расстреливали людей, тела которых затем закапывали. В урочище «Благовщина» обнаружено 34 ямы-могилы, позже нацисты пытались скрыть следы преступлений, сжигая останки и закапывая их повторно. В урочище «Шашковка» использовалась специальная печь для кремации, пепел и кости рассыпались по полям, а в деревне Малый Тростенец уничтоженные трупы сжигались в сараях.
Прокуратура подчеркнула, что прежние данные не отражали реальных масштабов трагедии. По ее требованию составлен единый паспорт захоронения, данные о нем внесены в открытый банк «Книга Памяти Республики Беларусь». Ведомство настояло на максимально широком и достоверном информировании населения, включая молодежь, о масштабах геноцида белорусского народа.
Ранее в Белоруссии опубликовали карту со 180 ранее неизвестными местами уничтожения и захоронения людей в годы немецкой оккупации. Россия и Белоруссия подписали соглашение о сохранении исторической правды.
В Бресте военнослужащие обнаружили останки 38 человек, предположительно жертв нацистского лагеря смерти «Красные казармы».