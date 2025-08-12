Лидеры Бразилии и Китая обсудили протекционизм США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином после консультаций с лидерами России и Индии, передает Bloomberg. В разговоре лидеры обсудили вопросы международной повестки, включая ситуацию вокруг конфликта на Украине и укрепление многостороннего сотрудничества через БРИКС и G20.

Си Цзиньпин, согласно сообщениям китайского канала CCTV, заявил о необходимости совместной борьбы против односторонних подходов и протекционистских мер. Также председатель КНР выразил поддержку стремлениям Бразилии защищать свои законные интересы и отметил, что отношения между странами находятся на историческом максимуме.

В ходе беседы подчеркивалось намерение Китая и Бразилии демонстрировать единство и самостоятельность стран Глобального Юга на фоне давления со стороны США. Разговор стал частью усилий Лулы по консолидации позиций БРИКС, особенно после того как Дональд Трамп повысил торговые пошлины для Бразилии и потребовал от Китая увеличить закупки американской сои.

Лула ранее провел аналогичные консультации с лидерами России и Индии, чтобы укрепить связи с основными партнерами и снизить зависимость от США, в то время как Китай наращивает закупки сои у Бразилии и исследует альтернативные поставки из Аргентины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США продлили отсрочку на введение новых пошлин против Китая еще на три месяца. Президент Бразилии Лула да Силва подтвердил готовность страны вносить вклад в мирное урегулирование ситуации на Украине. Лула да Силва также заявил о планах обсудить общий ответ стран БРИКС на действия США по введению пошлин.