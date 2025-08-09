Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.5 комментариев
Бразилия подтвердила готовность вносить вклад в мирное урегулирование на Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил решимость страны внести вклад в мирное разрешение конфликта на Украине и поддержал работу платформы «Друзья мира».
В заявлении администрации Лулы да Силвы отмечается, что Бразилия всегда выступала за диалог и поиск мирного решения конфликтов. Лула да Силва подтвердил готовность администрации страны внести необходимый вклад в урегулирование, в том числе в рамках инициативы «Друзья мира», созданной с участием Китая и Бразилии.
Также стало известно, что президенты России и Бразилии договорились провести заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству в конце года. В документе подчеркивается, что стороны подтвердили намерение организовать это мероприятие, направленное на развитие межгосударственного взаимодействия.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Путин обсудил вопросы укрепления двустороннего сотрудничества с Бразилией. Также российский лидер рассказал бразильскому президенту о результатах диалога со специальным представителем США Стивеном Уиткоффом.
В мае прошлого года Ван И сообщил о создании Китаем, Бразилией и другими странами Глобального Юга открытой платформы «Друзья мира» для содействия урегулированию украинского кризиса.