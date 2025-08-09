Бразилия подтвердила готовность вносить вклад в мирное урегулирование на Украине

Tекст: Вера Басилая

Бразилия готова и дальше вносить свой вклад в урегулирование кризиса на Украине, заявил президент Луис Инасиу Лула да Силва, передает ТАСС.

В заявлении администрации Лулы да Силвы отмечается, что Бразилия всегда выступала за диалог и поиск мирного решения конфликтов. Лула да Силва подтвердил готовность администрации страны внести необходимый вклад в урегулирование, в том числе в рамках инициативы «Друзья мира», созданной с участием Китая и Бразилии.

Также стало известно, что президенты России и Бразилии договорились провести заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству в конце года. В документе подчеркивается, что стороны подтвердили намерение организовать это мероприятие, направленное на развитие межгосударственного взаимодействия.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Путин обсудил вопросы укрепления двустороннего сотрудничества с Бразилией. Также российский лидер рассказал бразильскому президенту о результатах диалога со специальным представителем США Стивеном Уиткоффом.

В мае прошлого года Ван И сообщил о создании Китаем, Бразилией и другими странами Глобального Юга открытой платформы «Друзья мира» для содействия урегулированию украинского кризиса.