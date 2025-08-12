В Китае оценили угрозу от HIMARS в Тайване

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, получение Тайванем большого количества установок РСЗО HIMARS может стать серьезным вызовом для Народно-освободительной армии Китая, передает РИА «Новости». Ранее СМИ сообщили о планах Тайбэя закупить дополнительно 28 новых комплексов, что увеличит их общее количество на острове до 57.

Шуньчжэн отметил, что наличие у Тайваня HIMARS в сочетании с противокорабельными ракетами «Гарпун» и «Сюнфэн» позволяет создать систему перекрестного огня, способную наносить многоуровневые удары по десантным и поддерживающим силам ВМС НОАК. «Это позволит наносить многоуровневые удары по десантным группам НОАК и прицельные удары по силам поддержки ВМС НОАК, поэтому мы должны уделять этому вопросу пристальное внимание», – заявил Шуньчжэн.

Он подчеркнул, что высокая маневренность HIMARS и развитая инфраструктура Тайваня значительно затрудняют обнаружение этих систем, а один залп способен нанести существенный ущерб в случае высадки, если его вовремя не перехватить. Эксперт считает, что вопрос противодействия HIMARS требует серьезного отношения со стороны Пекина.

С точки зрения США, по мнению Лань Шуньчжэна, поддержка Тайваня оружием выгодна экономически и служит стратегическим противовесом Китаю в борьбе великих держав. Официальный представитель Минобороны КНР ранее заверил, что поставки американского оружия не изменят стремление Китая к объединению с Тайванем.

