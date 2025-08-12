КНДР провела соревнования артиллеристов для проверки боеспособности армии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тактические артиллерийские подразделения Корейской народной армии КНДР 11 августа провели соревнования по стрельбе в рамках плана боевых учений Генштаба, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что основная цель состязаний заключалась в проверке и оценке навыков ведения огневой поддержки, а также в распространении лучших практик среди всех артиллерийских частей.

За ходом соревнований наблюдали высокопоставленные военные руководители: заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и начальник Генштаба КНА Ли Ен Гиль. Командиры Генштаба давали оценку действиям подразделений, отмечая высокий уровень подготовки.

В состязаниях принимали участие минометные подразделения разного калибра. Военнослужащие преодолевали сложную полосу препятствий, занимали огневые позиции и поразили условные цели и объекты, демонстрируя мобильность и координацию. Как подчеркивает агентство, все мишени были уничтожены в установленные сроки, что подтвердило точность стрельбы и высокую боеготовность войск.

Победителем соревнований стала 82-миллиметровая минометная батарея 6-го дивизиона 55-й пехотно-механизированной бригады 9-го корпуса, которой вручили грамоту, а расчетам – медали и знаки отличия. В ЦТАК отметили, что учения продемонстрировали решимость армии защищать страну и успешно противостоять внешним угрозам.

