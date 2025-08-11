Уехавшая из России актриса Шалаева призналась в работе таксисткой во Франции

Tекст: Вера Басилая

Уехавшая из России актриса и режиссер Мария Шалаева пожаловалась на трудности жизни за границей, сообщает RT.

По словам Шалаевой, сейчас она вынуждена работать таксисткой в Париже, чтобы обеспечивать себя. Ранее артистка завляла, что не испытывает никаких проблем после отъезда.

Мария Шалаева переехала из России во Францию в 2022 году. Она известна по ролям в фильмах «Без границ» и «Русалка», за последний получила награды «Кинотавр» и «Ника».

Ранее в Тбилисском русском драматическом театре отменили спектакль «Исцеление» с участием Чулпан Хаматовой. В прошлом году актрису Чулпан Хаматову, уехавшую из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал, что многие покинувшие страну после начала СВО хотят вернуться, но не знают порядка возвращения.