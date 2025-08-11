Энергокомпания предупредила об опасностях нелегального майнинга

Tекст: Алексей Дегтярев

Повышение числа нелегальных майнинговых ферм вызывает серьезные риски для энергосистемы, они перегружают инфраструктуру, ускоряют износ оборудования и увеличивают вероятность аварий, заявили в компании, передает РИА «Новости».

Из-за этого ухудшается качество электроснабжения, что подтверждается лавинообразным ростом жалоб бытовых потребителей с 2020 года минимум на 126% ежегодно.

Нелегальный майнинг приводит к угрозе безопасности граждан. Было зафиксировано множество случаев пожаров и коммунальных аварий, связанных с перегревом оборудования и самовольным подключением к электросетям. Жильцы страдают от завышенных счетов за электроэнергию, а школьники и пациенты больниц подвергаются опасности из-за использования инфраструктуры образовательных и медицинских учреждений не по назначению.

Кроме того, такие действия считаются нарушением закона, поскольку оборудование для майнинга размещается без официальной регистрации бизнеса, маскируется под бытовое использование и незаконно подключается к электросетям.

В «Иркутскэнергосбыте» подчеркнули, что майнинг в жилых помещениях повышает пожароопасность из-за постоянной нагрузки на электропроводку и сильного тепловыделения, превышающего 40 градусов, а также создает дискомфорт из-за шума свыше 70 дБ.

В южной части Иркутской области ранее запрет на майнинговую деятельность действовал только в осенне-зимний период, но теперь он введен на постоянной основе.

Ранее Минэнерго заявляло, что закон о запрете майнинга криптовалют в ряде регионов нуждается в дальнейшей адаптации, чтобы вместо жестких ограничений внедрять более точную регуляцию.

До этого министерство направляло в регионы с высокой активностью майнеров специальный реестр оборудования, чтобы точно идентифицировать потребителей электроэнергии ради майнинга.