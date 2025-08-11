Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация хотят добиться мирного урегулирования, а «американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», передает ТАСС.

По словам Вэнса, Вашингтон не будет возражать, если европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, однако сами США не намерены финансировать поставки.

Вэнс также отметил, что, по мнению Трампа, шансы на успех переговоров по Украине неочевидны, однако попытка урегулирования заслуживает поддержки. «Президент сказал мне сегодня: «Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит», – заявил вице-президент.

Он уточнил, что США в урегулировании конфликта будут исходить из нынешней линии соприкосновения, стремясь достичь решения, с которым смогут жить и Россия, и украинцы. Он добавил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

Вэнс также назвал предстоящую встречу Путина и Трампа «прорывом американской дипломатии».

Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.