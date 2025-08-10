Психотерапевт объяснил опасность сверхурочных для психического здоровья

Психотерапевт Кульгавчук рассказал о методах борьбы с профессиональным выгоранием

Tекст: Валерия Городецкая

Кульгавчук подчеркнул, что борьба с профессиональным выгоранием требует системного подхода и признания проблемы. Эксперт советует начать с честного признания усталости и анализа источников стресса, которые можно выписать и постепенно разделить на изменяемые, делегируемые и необязательные задачи.

По словам психотерапевта, важно четко ограничить рабочее время, не проверять рабочую почту в нерабочие часы и отказываться от необязательных сверхурочных. Особое внимание следует уделять личному времени, даже короткие периоды отдыха способствуют восстановлению сил.

Кульгавчук отметил, что если делегировать задачи некому, необходимо пересмотреть приоритеты и снизить нагрузку, сосредоточившись на действительно важных делах. Он также рекомендует находить микро-радости, заниматься хобби и обсуждать состояние с руководством, если отношения позволяют. Использование корпоративных программ поддержки психического здоровья может значительно облегчить ситуацию.

Эксперт подчеркнул, что общение с близкими и профессиональная терапия, включая когнитивно-поведенческий подход, остаются одними из самых эффективных методов восстановления. В тяжелых случаях необходима помощь психотерапевта или психиатра, который может назначить медикаментозную поддержку.

Ранее Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что молодые специалисты все чаще сталкиваются с выгоранием и утратой интереса к работе уже через один-два года профессиональной деятельности из-за давления соцсетей и информационной перегрузки.