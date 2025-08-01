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«Высокоточные комплексы» представили первый российский телетрап для аэропортов
Первый отечественный телетрап, полностью собранный из российских комплектующих и совместимый со всеми типами самолетов, проходит испытания для внедрения в аэропортах страны.
Институт автоматики и гидравлики холдинга «Высокоточные комплексы» при поддержке АО «НПП «Проект-техника» разработал первый в России телетрап для аэропортов, передает ТАСС. Первый пассажирский «рукав» уже собран и проходит испытания. До этого момента подобное оборудование закупалось только за рубежом.
В пресс-службе Ростеха сообщили, что новая конструкция делает посадку в самолет максимально комфортной даже при низких температурах, что особенно важно для региональных аэропортов. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, «рукава» на 100% состоят из российских компонентов и способны полностью заместить иностранные аналоги.
Разработанный телетрап совместим с различными типами самолетов – от региональных до дальнемагистральных. В Ростехе уточнили, что изделие отличается надежностью и отвечает самым строгим требованиям безопасности. Кроме того, институт ЦНИИАГ планирует заняться модернизацией импортных телетрапов, которые эксплуатируются в российских аэропортах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» завершил тестирование ракеты «Булат» для противотанковых ракетных комплексов. Боевой модуль «Бережок» прошел испытания против безэкипажных катеров. В 2025 году «Высокоточные комплексы» поставили ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».